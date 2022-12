O lingură de semințe de in are 55 de calorii și 2,8 grame de fibre. Până la 80% din fibrele respective sunt insolubile. Semințele de in conțin și fibre solubile care țin sub control nivelul colesterolului și al zahărului din sânge, menținând sănătatea intestinului. La fel de important este că semințele de in sunt bogate în acid alfa-linolenic (ALA) – un Omega-3 esențial.

Secole la rând, semințele de in au fost apreciate pentru proprietățile lor. În prezent, semințele de in apar la categoria „superalimente”, alături de semințe de chia, fructe de pădure, deoarece mai multe cercetări științifice au arătat beneficiile lor pentru sănătate, potrivit HealthDigest.

Semințele de in, un adevărat medicament

Un articol publicat de Journal of Food Science and Technology a numit semințele de in nu doar un „aliment funcțional”, ci și un „medicament”. Cercetătorii au descoperit că semințele de in au fost asociate cu reducerea apariției bolilor cardiovasculare, artritei și osteoporozei.

De fapt, există o serie de moduri în care semințele de in pot aduce beneficii sănătății.

Cum ajută semințele de in la combaterea îmbătrânirii

Fibrele din semințele de in pot ajuta mai ales pe măsură ce îmbătrânim. Conform American Journal of Epidemiology, fiecare creștere cu 10 grame a aportului de fibre a fost asociată cu o reducere cu 10% a riscului de deces.

O recenzie din 2015 din Journal of Food Science and Technology arată că fibrele din semințele de in pot proteja împotriva bolilor cardiovasculare prin scăderea colesterolului și a glicemiei. Nivelurile ridicate de colesterol și zahărul din sânge pot influența probabilitatea apariției bolii Alzheimer, potrivit Institutului Național pentru Îmbătrânire.

Semințele de in, bogate în lignani, ajută la scăderea tensiunii arteriale și la cancerul de sân

Semințele de in, bogate în lignani, ajută, de asemenea, la scăderea tensiunii arteriale, iar unele dovezi au legat lignanii de un risc scăzut de cancer, cum ar fi cancerul de sân. Mai mult, în 2013 o echipă de cercetători de la University Ave a făcut o descoperire importantă în acest sens.

În urma studiului, s-a constatat o incidență mai mică a cancerului de sân în rândul femeilor care consumau în mod regulat semințe de in. Dintr-un alt studiu, realizat in 2018, a reieșit că semințele de in pot ajuta la reducerea riscului de cancer la sân după menopauză.

Beneficii și pentru bărbați

Și bărbații pot beneficia de pe urma consumului de semințe de in. Într-un mic studiu care a inclus 15 bărbați, cei care au primit 30 de grame de semințe pe zi, în timp ce urmau o dietă cu conținut scăzut de grăsimi, au prezentat niveluri reduse ale unui marker al cancerului de prostată.

Deoarece multe boli sunt adesea legate de inflamația cronică, dietele bogate în lignani au fost legate de niveluri reduse de inflamație cronică. Reglarea inflamației poate interveni și în procesul de îmbătrânire, potrivit unui articol din The FEBS Journal.

Cum le puteți consuma

Puteți adăuga semințe de in măcinate în cereale la micul dejun sau în iaurt. De asemenea, le puteți amesteca cu condimente atunci când faceți un sandviș.

Dacă aveți deja o dietă bogată în fibre, adăugarea semințelor de in ar putea cauza probleme digestive, cum ar fi balonarea.