Selly, pe numele său real Andrei Șelaru, a fost invitat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, acolo unde i s-au pus întrebări referitoare și la momentul în care ar fi trebuit să aibă o dezbatere cu fostul ministru al Educației, Monica Anisie.

În urmă cu trei ani, Selly a primit porecla de ”spaima miniștrilor Educației”, dar în cadrul emisiunii televizate, cel mai mare YouTuber român a spus că asta nu a fost niciodată intenția sa.

„Nu mi-am propus niciodată să fiu spaima miniștrilor Educației, nu mi-am propus niciodată să fiu folosit pe plan politic în niște lupte între partide și politicieni, n-a fost niciodată intenția mea, de altfel.

Dacă am renunțat la această luptă pentru reforma educațională: nu am renunțat la ea, însă am realizat că, în momentul în care te bagi într-un lucru de genul acesta, tot ce tu faci va fi privit prin prisma acelui lucru. Ăsta este cel care voia să reformeze educația, ăsta este cel care se distrează cu prietenii lui, cel care face niște videoclipuri amuzante, adică e foarte greu și e o linie foarte fină în momentul în care tu te pui în poziția asta de om care vrea să schimbe ceva în educație, deodată nu mai poți să faci foarte multe lucruri.

Ori, meseria mea de bază nu e asta, eu nu sunt un activist, nu sunt nici vreun pretendent la vreo funcție politică, eu sunt un om de divertisment, sunt un entertainer, sunt o persoană publică al cărei principal scop este să te facă să zâmbești și să râzi și sunt un antreprenor în domeniul divertismentului, motiv pentru care am lăsat-o mai moale în momentul în care mi-am dat seama că este detrimental pentru mine”, a declarat Selly.

Fostul ministru al Educației, Monica Anisie, avea foarte mult de pierdut

În cadrul emisiunii, Selly a mai precizat și care a fost motivul pentru care fostul ministru al Educației, Monica Anisie, nu a mai intrat într-o dezbatere cu el, cu toate că acceptase în prima fază.

Dezbaterea nu a mai avut loc din cauză că, spune Selly, el nu avea nimic de pierdut, în timp ce fostul ministru al Educației da.

”Nu mi-am propus, repet, niciodată să fiu spaima vreunui ministru, de altfel nici măcar nu a fost inițiativa mea vreodată. Odată a fost, odată am chemat-o eu pe doamna Andronescu în propria mea emisiune, propriul meu talkshow. Când vine vorba de doamna Anisie, spre exemplu, nu eu am fost cel care a inițiat dezbaterea respectivă.

Cei de la respectiva emisiune ne-au invitat, amândoi am spus Da, după care doamna Anisie s-a retras pe un motiv penibil. Înțeleg de ce s-a retras, nu înțeleg de ce nu a refuzat din prima.

Nu ar fi fost politic benefic pentru domnia sa, pentru că intra într-o dezbatere în care eu nu aveam mare lucru de pierdut, domnia sa avea multe de pierdut dacă venea nepregătită la dezbaterea respectivă, avea foarte puține de câștigat de acolo. În locul domniei sale, nu aș fi intrat nici eu în acea dezbatere”, a mai spus Selly.