Momentan, 11.500 de pensionari sunt nemulțumiți de recalcularea pensiilor, chiar dacă erorile au fost de sub 1%, conform șefului Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Angajații din subordinea sa au preluat în termen extrem de scurt solicitările pensionarilor care sunt nemulțumiți de sumele obținute în urma recalculării pensiilor. Deciziile de recalculare a pensiilor care sunt greșite vor intra la corectare în luna septembrie. Nu se știe, momentan, data exactă la care seniorii vor primi acasă deciziile corecte. Procentul este de 0,024%. Ei au făcut deciziile în ideea de a fi corecte, dar în momentul de fața la nivelul la care s-a lucrat în ultima perioadă… Ei lucrează pe principiul că orice greșeală va fi remediată și acest lucru vor face.

„Vrea să vă spun din start că acești pensionari sunt îndreptățiți să primească aceste informații și este normal. Ne așteptăm ca în această perioadă să avem o afluență mai mare de pensionari la casele de pensii pentru că este o lege nouă. Din acest motiv eu am cerut colegilor mei să aibă toată disponibilitatea și să transmită toate informațiile pe care le cer pensionarii.

De vineri de când am început să distribuim deciziile de pensii am avut 9170 de audiențe cu publicul și aproape 2.000 de sesizări pe mai. E vorba de 11.500 de persoane care ni s-au adresat sub diverse forme în această perioadă. Am găsit 1090 de cazuri în care se impune revizuirea deciziilor de calculare”, a precizat el.