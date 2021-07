Probleme mari pentru una dintre vedetele celor de la Antena 1. Totul s-a aflat în urmă cu doar câteva minute. Chiar Răzvan Simion, co-prezentatorul de la Super Neatza cu Răzvan şi Dani nu s-a mai abţinut şi s-a decis să dezvăluie totul chiar în direct.

Fobia lui Răzvan Simion

Puţină lume ştia aceste lucruri până acum despre Răzvan Simion. Acesta s-a decis însă să spună adevărul şi să dezvăluie ce probleme are atunci când se deplasează cu avionul. Totul se întâmplă chiar din copilărie, după spusele lui Răzvan Simion.

Răzvan Simion, dezvăluirea momentului în direct

Totuşi, Răzvan Simion ştie cum să scape de aceste probleme. Chiar prietenul şi colegul de platou, Dani Oţil, i-a sărit în ajutor. Dani i-a spus că ar fi un bun copilot. “Am rău de înălţime din copilărie. De fiecare dată am problema asta, încă din copilărie.

Totuşi, Dani mi-a spus că pot să fiu un excelent copilot. Am învăţat şi eu că trebuie să mă uit pe geam ca să nu mai am problema asta. Dacă nu mă uit pe geam, am o mare problemă”, a dezvăluit Răzvan Simion în direct la Antena 1, la emisiunea Super Neatza cu Răzvan şi Dani.

În weekendul 22-23 mai, Dani Oțil a participat Campionatului Naţional de Super Rally, care a avut loc pe străzile din Mangalia, unde a debutat competiția și acum doi ani de zile.

„Rămâne în cartea mea cu două reci şi una caldă: Am lovit maşina neprovocat, fără să mă grăbesc, după un cumul de factori nefericiţi. Am reuşit să improvizăm, am făcut timp de podium, dar s-a stricat altceva… Caldă e că ne-am întors la curse în oraş şi am văzut feţe fără mască, dupa un an”, a scris Dani Oţil pe social media.