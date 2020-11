„Mi s-a cerut să vorbesc despre inovație. Inovația este tratată precum un subiect important însă, în trecut, inovația obișnuia să fie considerată periculoasă. Cuvintele „pericol” și „inovație” merg mână în mână. De ce ai vrea să te schimbi? Vrei să faci aceleași lucruri precum părinții tăi. Însă, noi privim inovația diferit, din punctul de vedere al omului modern iar inovația trebuie să aibă un scop.

Amazon nu este singurul loc unde există inovație însă noi avem o metodă specifică. Trebuie să aibă un scop: să ne servească clienții. Noi suntem în căutare de modalități prin care să inovăm pentru ei.

Mereu ne-am gândit la un produs sau un serviciu pe care vrem să îl facilităm clienților noștrii. Dacă astăzi avem o idee pentru un produs sau un serviciu nou pe care vrem să îl servim în viitor, astăzi scriem un comunicat pentru viitoarea lansare. În acest fel, ne angajăm să scriem despre lucrul pe care vrem să îl facem. Comunicatul îi explică clientului care sunt beneficiile lui.

Acesta descrie ce înseamnă noul produs sau serviciu pentru client. Este în natura umană: ne uităm la un produs sau serviciu nou și ne gândim ce ne poate oferi.

În acest fel recunoaștem și faptul că ce vrem noi să facem este imposibil în ziua de azi. Recunoaștem că vom avea nevoie de mult timp pentru a ajunge unde dorim. Aceasta este una din modalitățile prin care lucrăm la Amazon”, a explicat Paul Misener în cadrul evenimentului.

Inovarea necesită posilitatea eșecului

Acesta a vorbit și despre Amazon Prime Air, serviciul de livrare prin drone, în prezent în curs de dezvoltare de către Amazon.

„Când am scris comunicatul pentru Amazon Prime Air, știam că dezvoltarea serviciului va fi foarte, foarte dificilă. Dar l-am scris și nu am vorbit despre provocări. Am vorbit despre faptul că voiam să putem face livrarea unui produs în 30 de minute de la plasarea unei comenzi.

Este o modalitate de a îmi aminti că ceea ce fac astăzi este important pentru client. Consider că este folositor să îți amintești că și clientul tău are un client. Cu toții avem clienți și trebuie să putem explica acestora ce facem și de ce este folositor pentru ei.

Alt aspect al inovării la Amazon este disponibilitatea noastră de a experimenta și a eșua. Recunoaștem că pentru a face ceva cu adevărat nou, trebuie să încerci și să experimentezi ceva care nu a mai fost încercat până atunci. A face ceva nou necesită experimentare iar dacă experimentul nu poate eșua, atunci nu este un experiment, deoarece știi care este rezultatul. Pentru a inova, este necesară experimentarea iar pentru a experimenta, este necesară posibilitatea eșecului.

Am avut numeroase eșecuri și nu ne este rușine să eșuăm în contextul inovării și experimentării. Fiecare om de pe planetă are ceva numit „prejudecată de confirmare”. Acest lucru înseamnă că suntem mereu în căutare de idei care o confirmă pe a noastră. Evidențiem informația care ne ajută și trecem cu vederea informația care nu ne ajută. Acesta este un răspuns individual.

Trebuie să te lupți împotriva acestei prejudecăți de confirmare. Recunoaștem că există și impunem necesitatea de a lucra pentru infirmarea ideilor noastre. Este greu să faci acest lucru de unul singur și mult mai ușor dacă îl faci împreună cu colegii.

Jeff (Bezos) este dovada că experimentarea și eșecul merg mână în mână. Le cerem tuturor angajaților să inoveze și să simplifice lucrurile.

Când facem o decizie, mai întâi ne decidem ce fel de decizie este: o ușă cu un singur sens sau una cu două sensuri. Când ai o ușă cu un singur sens, este imposibil să anulezi ceva deja făcut. Majoritatea deciziilor noastre sunt uși cu două sensuri. În cazul ușilor cu două sensuri, trebuie să experimentezi puțin. Cheia este să fi rapid.

O altă cheie a inovării este excelența operațională. Acest lucru înseamnă că este irelevant cât de inovativ ai fost ca și afacere, cât timp nu livrezi serviciul sau produsul cu excelență operațională. Poate suna prozaic dar este un lucru vital. Trebuie să livrezi clientului, altfel nu va înțelege care este scopul inovării”, a conchis Misener.