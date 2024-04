Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, s-a aflat într-o vizită în Emiratele Arabe Unite.

El a participat la negocierile între Hidroelectrica și MASDAR, pentru înființarea unei companii de proiect, axată pe trei tehnologii. Este vorba despre parcuri solare, panouri flotante pe lacurile de acumulare și stocare în baterii.

Sebastian Burduja s-a aflat într-o vizită în Emiratele Arabe Unite

Potrivit ministrului, ținta asumat este de minim 2000MW în următorii trei ani. Acest lucru înseamnă investiții de peste 1,5 miliarde euro pentru România, potrivit informațiilor publicate de Burduja pe pagina sa de socializare.

Ministrul a ținut să felicite cele două echipe pentru rezultatul negocierilor.

„Etapa a doua a vizitei de nivel înalt a Prim-Ministrului României la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Am reușit să finalizăm ieri negocierile între Hidroelectrica și MASDAR, prin care cei doi mari jucători vor înființa până la finalul lunii iunie un JV (companie de proiect), axat pe trei tehnologii: parcuri solare; panouri flotante pe lacurile de acumulare, proiect în premieră; stocare în baterii. Țintă asumată este de minim 2000MW în următorii trei ani, ceea ce înseamnă investiții de peste 1,5 miliarde euro pentru România. Felicit cele două echipe pentru rezultatul negocierilor”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook.

Hidroelectrica bate palma cu una dintre cele mai mari companii de profil din lume

El a scris și că Hidroelectrica bate palma cu una dintre cele mai mari companii de profil din lume. Pentru România, acordul înseamnă acces la energie mai ieftină, scrie ministrul.

Potrivit celor scrise de el, stocarea în baterii este esențială pentru echilibrarea sistemului energetic național.

În cadrul întâlnirii, Burduja a participat la întâlniri la nivel înalt cu mai multe personalități importante din Emiratele Arabe Unite.

Proiectele de interes au inclus:

perimetrele pentru centrale eoliene offshore în Marea Neagră, cu un potențial major de până la 76GW în zona românească;

interconectorul în curent continuu Est-Vest (HVDC);

Tarnița-Lăpuşteşti;

programul nuclear civil românesc (unitățile 3&4, SMR);

gazele din Marea Neagră.

El spune și că „mesajul partenerilor strategici emirieni a fost extrem de pragmatic”.

„Astfel, Hidroelectrica bate palma cu una dintre cele mai mari companii de profil din lume. Pentru România, acordul înseamnă acces la energie mai ieftină și mai sigură, iar stocarea în baterii este esențială pentru echilibrarea sistemului energetic național. În context, au avut loc întâlniri la nivel înalt cu Șeicul Mohammed bin ZAYED AL NAHYAN, Președinte al Emiratelor Arabe Unite și conducătorul Emiratului Abu Dhabi, cu Dr. Sultan Al Jaber, CEO ADNOC, președinte Masdar și coordonator al COP28, precum și cu conducerile marilor companii Mubadala, IHC și TAQA. Proiectele de interes au inclus: perimetrele pentru centrale eoliene offshore în Marea Neagră, cu un potențial major de până la 76GW în zona românească; interconectorul în curent continuu Est-Vest (HVDC); Tarnița-Lăpuşteşti; programul nuclear civil românesc (unitățile 3&4, SMR); gazele din Marea Neagră”, a mai spus ministrul.

România are cel mai atractiv mix energetic din UE

În încheiere, ministrul a spus că România are cel mai atractiv mix energetic din UE. Un alt beneficiu, potrivit ministrului, este că țara noastră are „acces la miliarde de euro din fonduri europene, are specialiști și proiecte mature”.