Marcel Ciolacu a afirmat că România ar trebui să ofere excepții fiscale, dar doar pentru o perioadă limitată de timp și pentru proiecte specifice.

Premierul a subliniat că România nu dispune de suficientă credibilitate în fața Comisiei Europene din cauza faptului că deciziile politice au fost influențate de interese politice, nu economice.

”Cred cu tărie că un stat modern trebuie să dea excepţii fiscale. Dar un stat modern nu trebuie să dea excepţii fiscale fără să spună pe ce perioadă. Cei 30 de ani când se dădeau excepţii fiscale în funcţie de anumite interese, atât de către Guvern, cât şi de Parlament, din punctul meu de vedere, trebuie să ia sfârşit.

De aceea nu suntem un partener serios în faţa Comisiei Europene şi de aceea nu avem credibilitatea necesară în faţa Comisiei, pentru că am făcut jocurile nu în funcţie de nevoile statului, şi românilor şi a societăţii, am făcut aceste jocuri în funcţie de cum am crezut noi că vom putea obţine anumite voturi”, a declarat el.