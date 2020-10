Anul 2020 a fost un an cu totul și cu totul diferit atât pentru profesori, elevi cât și pentru părinți. Pandemia de coronavirus a dus la închiderea școlilor în primele luni ale acestui an, iar acum, odată cu începerea noului an școlar, elevii trebuie să respecte reguli stricte.

Pe lângă acest lucru, elevii se vor bucura de o nouă zi liberă, în care cursurile școlare vor fi suspendate. Este vorba despre ziua de 5 octombrie, Ziua Educației.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Roxana Cercel, a declarat pentru Agerpres că elevii din Bucureşti nu vor face cursuri luni, de Ziua Mondială a Educaţiei.

„Luni, în Bucureşti, conform Contractului colectiv de muncă, este zi nelucrătoare”, a spus Cercel.

Totodată, aceasta a mai adăugat că nici luni nu se vor face nici cursuri online.

Ziua Educației este sărbătorită de peste 25 de ani

Ziua mondială a educaţiei este sărbătorită în fiecare an la 5 octombrie, începând cu anul 1994.

Aceasta a fost desemnată de UNESCO şi marchează semnarea, în 1966, a ”Recomandării UNESCO/OIM (Organizaţia Internaţională a Muncii) privind statutul profesorilor”. Această recomandare, alături de cea „privind învăţământul superior” din 1997, constituie principalul cadru de referinţă pentru abordarea drepturilor şi responsabilităţilor cadrelor didactice la scară globală, potrivit site-ului en.unesco.org.