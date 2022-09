Se schimbă harta politică a lumii: Devin Australia, Noua Zeelandă şi Canada independente?

În timp ce Regatul Unit deplânge moartea reginei Elisabeta a II-a, undele de șoc au făcut înconjurul lumii.

Pe lângă rolul ei de a conduce familia regală britanică timp de peste șapte decenii, ea a fost, de asemenea, o figură importantă în mai multe alte țări, în calitate de șefă a Commonwealth-ului.

Commonwealth-ul, cunoscut anterior sub numele de Commonwealth-ul Britanic, are origini care datează de secole, dar versiunea actuală datează de aproape 100 de ani. Asociația a fost sub jurisdicția reginei în cea mai mare parte a existenței sale și, deși a început domnia regelui Carol al III-lea, nu înseamnă că acesta va fi șeful Commonwealth-ului.

Acest grup de națiuni și regiuni împărtășesc principiile democrației, sunt apărători ai drepturilor omului și campioni în lupta pentru mediu, scrie USA Today News.

Există 54 de steaguri care fac parte din Commonwealth, o organizație creată în 1931 și condusă și apărată de regina Elisabeta a II-a.

Ce se va întâmpla cu Commonwealth-ul după moartea Reginei Elisabeta a II-a



În unele dintre aceste națiuni, Regina Elisabeta era șeful statului. „Canada, Australia, Noua Zeelandă, Jamaica, sunt țări care păstrează figura monarhului britanic ca șef de stat, dar în țările în care aceasta nu există, unde figura reginei sau a regelui ca șef de stat nu este încă acceptată, există un guvern privat, adică, dacă este un sistem prezidențial, va exista un președinte”, a declarat profesorul Oscar Palma de la Universidad del Rosario.

După moartea reginei, mulți se întreabă care va fi viitorul acestui Commonwealth al Națiunilor și dacă nu cumva va fi dizolvat, dar pentru profesorul Palma, „este greu de văzut această posibilitate, având în vedere că Commonwealth-ul Națiunilor a fost deja Există o tradiție de ani, de câteva decenii. Sunt instituții consacrate, în care regina și împăratul sunt singurii șefi. Întrucât monarhia are reguli foarte precise de succesiune, noul rege preia șefia organizației”.

La rândul său, istoricul a arătat că acum Carlos Tercero „trebuie să unească toate aceste națiuni, trebuie să le păstreze și să nu le neglijeze”.

Este de remarcat că în viitor s-ar putea întâmpla ca unele națiuni să renunțe la figura împăratului ca șef de stat, Nation World News.

Commonwealth-ul o regretă pe regina Elisabeta a II-a

Liderii Commonwealth-ului din întreaga lume au descris-o pe Regina Elisabeta a II-a ca fiind un lider inspirat, demn și extraordinar, după moartea monarhului britanic la vârsta de 96 de ani.

Multe dintre cele 56 de țări membre ale blocului și-au câștigat independența în timpul domniei sale, pe măsură ce mișcările de decolonizare au câștigat teren în Africa și Asia, inclusiv în unele națiuni cu amintiri dure ale dominației coloniale.

Dar liderii Commonwealth-ului din întreaga lume s-au grăbit să o laude pe regină ca pe un monarh grațios care a prezidat o epocă istorică importantă și a dat dovadă de o mare perspicacitate politică în relațiile cu statul.

„Nu voi uita niciodată căldura și bunătatea ei”, a declarat premierul hindus naționalist al Indiei, Narendra Modi.

Ea a oferit „o conducere inspirată națiunii și poporului său”, a scris el pe Twitter, amintind de o întâlnire în Marea Britanie, în care i-a arătat o batistă pe care i-o dăduse la nunta sa eroul independenței indiene Mahatma Gandhi.

În Pakistanul vecin, președintele Arif Alvi și-a amintit de regină ca de un „conducător mare și binefăcător”, a cărui plecare a lăsat un vid imens.

Elisabeta a II-a „va fi amintită în cuvinte de aur în analele istoriei mondiale”, a adăugat el.

Președintele Maldivelor, Mohamed Ibrahim Solih, a declarat că regina a fost un „exemplu strălucit de serviciu public, rezistență și devotament față de propria țară”.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese – un republican declarat – a adus un omagiu „decenței atemporale” a Elisabetei a II-a și a declarat că moartea ei a marcat „sfârșitul unei ere”.

„O domnie istorică și o viață lungă dedicată datoriei, familiei, credinței și serviciului a luat sfârșit”, a spus el.

Omologul său din Noua Zeelandă, Jacinda Ardern, a declarat că a aflat de moartea reginei când „un ofițer de poliție a aprins o lanternă în camera mea în jurul orei cinci fără zece în această dimineață”.

Ea a spus că citise câteva dintre relatările despre starea de sănătate a reginei înainte de a se culca, așa că „atunci când lumina lanternei a intrat în camera mea am știut imediat ce înseamnă”.

„Sunt profund tristă”, a adăugat ea.

Premierul canadian Justin Trudeau a declarat că regina va rămâne „pentru totdeauna o parte importantă” din istoria țării sale.

„A fost o prezență constantă în viețile noastre”, a spus el, adăugând că monarhul va fi ținut minte pentru „înțelepciunea, compasiunea și căldura” sa.

Întipărită în inimile noastre

Liderul din Malawi, unde Elisabeta a II-a a domnit ca suverană înainte de a trece la republică în 1966, a declarat că are „amintiri plăcute” de când a găzduit-o pe regină în timpul unui turneu regal în deceniul următor.

„Moștenirea ei inimitabilă ca prietenă a Malawi va rămâne pentru totdeauna întipărită în inimile noastre și marcată de neșters în paginile istoriei noastre, o istorie pe care a modelat-o în mod pozitiv în mai multe moduri decât putem exprima în cuvinte”, a declarat președintele Lazarus Chakwera.

Și președintele Zimbabwe, care s-a retras din Commonwealth în 2003, după suspendarea sa din cauza unor probleme legate de drepturile omului, și care a îndurat decenii de relații glaciale cu fostul său conducător colonial, a oferit propriile sale simpatii publicului britanic.

„Fie ca ea să se odihnească în pace”, a scris președintele Emmerson Mnangagwa.

Va supraviețui Commonwealth-ul?

În ultimii ani, Commonwealth-ul și-a deschis porțile către țări care nu au fost niciodată colonii britanice, în încercarea de a-și menține relevanța într-o lume în schimbare.

Printre membrii săi se numără acum fosta colonie portugheză Mozambic, iar Gabon și Togo, care au aderat la 25 iunie, au fost cândva sub conducerea Franței.

„Regina Elisabeta a II-a a fost o mare prietenă a Africii, iar Africa a fost în schimb afectuoasă cu ea”, a declarat președintele gabonez Ali Bongo.

Monarhul a fost o „forță motrice” în Commonwealth, a declarat Harsh V Pant, profesor de relații internaționale la King’s India Institute din Londra.

Moartea ei va ridica întrebări cu privire la viitorul grupării, a declarat el pentru AFP: „Ce se va întâmpla cu acest Commonwealth acum: va supraviețui în viitor?”, scrie Channels TV.