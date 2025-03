Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a reamintit tuturor că introducerea euro digital este foarte importantă și a anunțat data când va începe acest proces. BCE vrea să termine testele pentru moneda digitală până în octombrie 2025, ceea ce va schimba complet modul în care folosim banii.

Ea a vorbit cu entuziasm despre acest proiect, dar schimbările ar putea avea un impact semnificativ asupra economiilor personale și asupra libertății financiare a oamenilor din Europa. Mulți cred că euro digital va fi ca plățile electronice actuale, dar este ceva mult mai complicat.

Spre deosebire de banii din băncile obișnuite, euro digital va fi controlat direct de BCE, fără implicarea băncilor comerciale. Asta înseamnă că autoritățile vor putea decide nu doar valoarea monedei, ci și cum poate fi folosită. De exemplu, banii ar putea avea o dată de expirare, ceea ce i-ar obliga pe oameni să cheltuiască mai mult și să nu economisească.

Euro digital ar putea fi folosit doar pentru anumite tipuri de cumpărături. BCE lucrează rapid pentru ca euro digital să devină realitate.

