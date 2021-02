SE RIDICĂ restricţiile. Acest lucru nu va mai fi interzis. Chiar acum se pregătesc

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a scris miercuri, 24 februarie, pe propria pagină de socializare că a obținut sprijinul necesar pentru deschiderea stadioanelor.

„Ne-am intalnit astazi cu ministrul Eduard Novak. Ne-a asigurat ca avem sprijinul lui pentru deschiderea stadioanelor. Urmeaza sa avem discutii cu domnii Arafat si Voiculescu in perioada imediat urmatoare, sens in care vom trimite solicitari oficiale catre IGSU si Ministerul Sanatatii”, a scris Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ştefan, pe Facebook.

Regulile propuse asigură protejarea sănătății oamenilor

Oficialul a precizat într-un mesaj publicat pe propria pagină de socializare că le va demonstra ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi secretarului de stat Raed Arafat, că regulile propuse de ligă vor asigura protejarea sănătăţii spectatorilor pe arenele sportive.

„Le vom demonstra acestor domni ca regulile propuse de noi asigura protejarea sanatatii oamenilor si, impreuna cu liderii de galerii, ne vom asuma respectarea acelor reguli, in caz contrar urmand a accepta ideea de a se reveni asupra deciziei de deschidere a stadioanelor.

Le vom cere sa inceteze imediat orice forma de discriminare in raport cu fanii din fotbalul romanesc si sa asigure un tratament egal al sportului in raport cu alte activitati de divertisment precum spectacolele, cinematografele, restaurantele etc.

Este inacceptabil ca industria sportului sa fie tratata diferit in raport cu alte industrii. Familia sportului romanesc s-a trezit si nu va permite nimanui ca sportul si fanii sai sa nu fie respectati”, a explicat acesta.

Sursa foto: INQUAM Photos, Alex Nicodim