Raed Arafat, scandal MONSTRU: Este un atac împotriva societății civile. Ce l-a deranjat pe șeful DSU

Raed Arafat este negru de supărare. El a sărit la reprezentantele fundației ‘Dăruiește Viața’, pe care le acuză că vin cu date false despre sectorul de urgență pe care îl conduce. Arafat a scris un mesaj categoric pe pagina sa de Facebook.

“De cativa ani buni reprezentantele fundatiei ‘Daruieste Viata’ au atacat continuu sectorul de urgenta, DSU, IGSU …etc., venind cu informatii false, inexacte si care sa puna la indoiala activitatile acestui sector.

Pana acum, am tolerat aceste atacuri fara a lua o pozitie oficiala, considerand ca nu are rost sa raspundem reactiilor isterice nefondate ale personajelor respective. Una este sa ‘daruiesti viata’ si alta este sa daruiesti societatii venin si stiri false, atacand din senin orice actiune a celor care realmente salveaza vieti, isi asuma responsabilitati, in conditii dificile care sunt de multe ori chiar ostile”, a scris Arafat.

Arafat respinge atacul împotriva unităților mobile de terapie intensivă

El a subliniat că nu contestă că fundația și-a adus contribuția în serviciul comunității. Din acest motiv, a spus el, a și tolerat până acum “veninul lor” împotriva sistemului de urgență.

“Insa, ultima postare a uneia din cele doua personaje din fundatia respectiva, prin care ataca proiectul cu unitatile mobile de terapie intensiva, nu mai reprezinta un atac impotriva DSU sau a dr-lui Arafat, ci un atac impotriva societatii civile si a tuturor celor care s-au implicat pentru a face ceva in timpul unei situatii de urgenta fara precedent.

De aceea, astazi la nivelul DSU, am luat o pozitie oficiala fata de minciunile raspandite de reprezentanta fundatiei respective direct si prin intermediul publicatiei Hotnews”, a scris șeful DSU.

Șeful DSU contestă informațiile false apărute în spațiul public

În comunicatul lui Arafat, se dă un răspuns clar față de situația care l-a deranjat pe Arafat. El a spus că oferă lămuriri din respect pentru societatea civilă, pentru fundațiile și societățile comerciale care s-au mobilizat, pentru a oferi, prin Unitățile de Terapie Intensivă Mobilă, o susținere rapidă și eficientă în acele locuri din țară unde era cea mai mare nevoie.

“Considerăm că avem dreptul și datoria de a veni cu următoarele precizări cu privire la anumite declarații tendențioase făcute în spațiul public, pe o rețea de socializare de reprezentatele “Dăruiește viață” precum și în cadrul unui articol apărut în publicația HotNews în 22.02.2021, articol care preia declarațiile, dezvoltă acest subiect și transmite informații false, neverificate jurnalistic, dezinformând astfel cititorii”, a punctat șeful DSU.

El a explicat că Unitățile de Terapie Intensivă Mobilă au scopul de a oferi un suport rapid, eficient și punctual acolo unde se identifică o nevoie acută de susținere a secțiilor de terapie intensivă existente.

Costurile cu privire la unitățile ATI mobile achiziționate

“Ele NU au fost gândite pentru a fi racordate permanent la o unitate spitalicească, posibilitatea de mobilizare, instalare și punere în funcțiune rapidă în proximitatea unui spital fiind una din principalele atribute pentru care a fost aleasă această soluție. Aceste unități cresc rezilienta sistemului national de urgenta si sunt parte din rezerva natională de protectie civilă, putând fi funcționale și operaționalizate în orice situație de urgență, fie că vorbim de cutremur, pandemie, accidente colective și dezastre etc”, se arată în comunicat.

Arafat a vorbit și despre costuri și alte detalii tehnice cu privire la unitățile ATI mobile achiziționate. În acest sens, el a oferit o serie de link-uri. Acestea, spune șeful DSU, sunt dovada transparenței și comunicării deschise de care toți partenerii nostri au dat dovadă.

“Cele 5 unități mobile de ATI NU au fost achiziționate de DSU sau IGSU, ele au fost primite ca DONAȚIE din partea societății civile și a unor reprezentanți ai mediului de afaceri. În ziua de astăzi, când astfel de informații rămân pentru totdeauna în spațiul public, nu doar orice jurnalist profesionist ci orice cetățean care dorește să afle mai multe detalii despre costurile sau dotările acestor unități mobile o poate face, oricând, accesand aceste comunicate de presă. Astfel, SOLICITĂM PUBLIC reprezentanților presei din cadrul HotNews, să corecteze informațiile tendențioase îndreptate către toate instituțiile implicate și în mod indirect către toți cei care au susținut achiziția acestor autospeciale”, a punctat Arafat.

Explicații punctuale despre cazul de la Botoșani

Acesta a arătat că Unitățile de Terapie Intensivă Mobilă pot funcționa iarna. “Pe parcursul utilizării autospecialelor au apărut situații în care s-au constatat defecțiuni la aparatul de climatizare”, a spus el. Acestea au fost însă remediate în cel mai scurt timp, autospecialele fiind în perioada de garanție.

Arafat a mai arătat că Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă repartizată în Botoșani, nu a fost „inundată” cum, în mod tendențios se arată în articol. “În interiorul containerului nu au fost identificate efecte de tipul inundație, ci doar o infiltrare a apei, din tavan, după o serie de ploi torențiale. Remedierea problemei identificate a durat aproximativ 10 zile”, a subliniat el.

Arafat s-a declarat bucuros dacă energia reprezentantelor Fundației “Dăruiește viață” nu s-ar risipi în atacuri tendențioase la adresa altor demersuri.

Atacurile, o lipsă de considerație pentru efortul depus

“Aceste atacuri reprezintă o lipsă de considerație atât pentru efortul depus de către fundațiile și societățile comerciale care au sprijinit un proiect unic în România, proiect care și-a demonstrat deja utilitatea și viabilitatea, dar și pentru libertatea alegerii de către aceștia a proiectului/cauzei pe care o susțin. Iar acest lucru este cu atât mai regretabil cu cât activitatea “Dăruiește viață” se bazează și pe suportul pe care reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri îl acordă activității acesteia.

Constatăm, cu regret, existența în spațiul public a unor încercări permanente de discreditare a acțiunilor întreprinse de către DSU din partea unor reprezentanți ai presei, ignorând toate informările emise precum și deontologia profesională

În ciuda acestor constatări, apreciem că majoritatea jurnalistilor fac toate eforturile ca informațiile prezentate să fie corecte, complete și imparțiale .Le multumim pe aceasă cale și le stăm la dispoziție, ca întotdeauna, cu informațiile necesare în acest scop referitoare la activitatea noastră”, a subliniat șeful DSU.

FOTO: INQUAM/Octav Ganea