Rareș Bogdan a fost întrebat dacă premierul Florin Cîțu are voie să schimbe un ministru de la USR dacă e nemulțumit de el. Trebuie menționat că declarația acestuia a fost făcută după ce Dan Barna a amenințat că USR iese de la Guvernare dacă premierul Florin Cîțu va remania un ministru din interiorul USR.

„Premierul are o țară. Are în spatele lui votul popular dat președintelui României, care îl sprijină total, și voturile primite de PNL la aceste alegeri. Tot PNL-ul, plus președintele României se află în spatele premierului. Premierul nu trebuie să aibă decât viziune, și o are, și dorința de a face reforme. Și dorește să facă”, a declarat Rareș Bogdan la România TV.

Vor intra în coliziune cu cei care doresc să reformeze România

Conform europarlamentarului, cei care nu doresc să reformeze România vor intra în coliziune nu numai cu el, ci și cu președintele și premierul.

„Cine nu dorește cu adevărat să reformeze România și nu înțelege că România are nevoie de reforme va intra în coliziune cu cei care doresc asta. Și cu premierul, și cu mine, și cu președintele, sunt absolut convins. Eu sunt total convins că colegii noștri de coaliție vor dori și au venit la putere alături de noi pentru a face reformele necesare pentru această țară.

Deocamdată nu se pune problema ca un ministru să fie schimbat. Eu pot să vă spun că ieri am fost la Florin Cîțu și am stat de vorbă cu el mai mult și vreau să vă spun că are niște idei ambițioase și un plan de reformă extrem, extrem de ambițios și de bine stabilit și sunt convins că colegii noștri din USR îl vor susține. Florin Cîțu se impune și sunt convins că va fi un premier la fel de puternic ca cei mai importanți trei premieri pe care i-a avut România în ultimii 30 de ani”, a subliniat Rareș Bogdan.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea