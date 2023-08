Jucătoarea japoneză în vârstă de 32 ani, a cărei cea mai bună clasare în ierarhia mondială a fost locul 30, a scris că s-a confruntat cu probleme persistente la spate în ultimul an.

„În ultimul an m-am confruntat cu probleme persistente la spate. În ultima vreme a fost tot mai dificil să joc fără dureri. Având în vedere aceste circumstanţe, a devenit problematic să joc la nivelul înalt pe care îl doresc, aşa că a trebuie să iau această decizie”, a scris în reţelele de socializare Misaki Doi.

Misaki Doi a jucat la junioare două finale de Mare Şlem la dublu, ambele pierdute, în 2007 la Wimbledon alături de conaţionala Kurumi Nara, iar în 2008 la Australian Open alături de românca Elena Bogdan.

De asemenea, aceasta a obţinut singurul titlu WTA din carieră la simplu în 2015 la Luxemburg, după o finală cu germanca Mona Barthel. A mai disputat două finale, la Kaohsiung (China) în 2016, şi la Hiroshima în 2019.

Cel mai bun rezultat al său la un Mare Şlem a fost atingerea optimilor de finală în 2016 la Wimbledon. Retragerea anunţată de Misaki Doi încheie o generaţie în tenisul din Japonia, după ce anul trecut Kurumi Nara şi-a încheiat cariera, iar luna trecută Ayumi Morita şi-a anunţat şi ea retragerea.

„Am început să joc tenis la vârsta de 6 ani și am devenit profesionist la 17 ani. Călătoria mea ca jucător a avut suișuri și coborâșuri, dar a fost și incredibil de plină de satisfacții, plină de multe experiențe valoroase. Privind în urmă, îmi dau seama cât de norocoasă am fost să am avut o carieră de tenis atât de împlinită”, spunea în trecut Misaki Doi.