Mai exact, Raed Arafat și-a dat cu părerea în legătură cu protestele care s-au desfășurat în toată țara, în ultimele zile. Șeful DSU susține că, într-adevăr, înțelege nemulțumirea oamenilor, însă acest lucru nu înseamnă ridicarea restricțiilor.

Potrivit acestuia, proteste au existat în mai multe zone ale țării, iar măsurile au continuat indiferent de modul în care populația s-a manifestat. Totodată, Arafat susține că este dificil de explicat în cazul anumitor oameni cât de gravă este situația.

„Nu s-a pus problema să relaxăm din cauza protestelor. Proteste au fost și în alte țări și ați văzut că și în celelalte țări măsurile lor au continuat. Este de înțeles de ce protestează o parte din lume. Este acest sentiment că nu mai putem, că nu mai merge, că de ce măsurile continuă și nu s-a rezolvat problema.

E foarte greu să explici la oameni de fapt comportamentul unor astfel de patogeni, cum se comportă, cum este situația”, a explicat Raed Arafat, la TVR.

În același timp, șeful DSU a mai menționat că nu putem să vedem doar vocea celor care spun să nu se ia măsuri, să se renunțe la mască, și să se neglijeze faptul că e foarte multă lume care „știe care e situația”.

E nevoie de înțelegerea oamenilor

Totodată, Raed Arafat a mai menționat că România nu s-a mai confruntat cu o astfel de situația de mai bine de 100 de ani și este normală o astfel de reacție din partea populației.

Acesta a mai subliniat faptul că speră că oamenii vor înțelege și vor crede în vaccinarea, care este ”lumina de la capătul tunelului”.

„Este greu. (…) De 100 de ani nu cred că a fost vreo situație în care să ai atâta durată de timp în care să aplici niște reguli neplăcute și oamenii clar că reacționează într-un fel după ce au o presiune maximă asupra lor un an – deja am depășit un an aproape, și asta e de înțeles iarăși.

Dar totuși apelăm la înțelegerea oamenilor, pentru că avem lumină la capătul tunelului și asta e vaccinarea. Și ei trebuie să înțeleagă că prin vaccinare de fapt cumpărăm înapoi libertățile noastre, care au fost afectate”, a mai subliniat Raed Arafat.

Șeful DSU susține că un motiv principal al protestelor din întreaga țară în reprezintă campania de dezinformare, dar și de manipulare.

