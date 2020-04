Deși Ordonanţa Militară nr 7 prevede suspendarea zborurilor către şi dinspre SUA şi o serie de ţări europene, pentru o perioadă de 14 zile, începând din data de 5 aprilie, ministrul are și o veste bună.

Acesta a declarat că este permis transportul lucrătorilor sezonieri, prin curse charter neregulate, cu avizul autorităţilor competente din ţările de destinaţie.

„Avem şi o veste bună. În aceste zile am primit o solicitare pentru un transport şi am introdus în Ordonanţa nr. 7 un articol care va permite zboruri efectuate de toţi operatorii aerieni prin curse charter neregulate pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, evident, cu avizul autorităţilor competente din ţara de destinaţie. La fel de evident, ne-am gândit şi am restricţionat că aceste zboruri nu se referă la domeniul sanitar şi al muncii în zona asistenţei sociale”, a mai spus ministrul Afacerilor Interne.

Italia, în mare dificulta

Italienii sunt disperați în condițiile în care românii au plecat în masă. Ministrul Agriculturii din Italia caută soluții în acest sens. Teresa Bellanova se va întâlni luni cu ambasadorul României în Italia, George Gabriel Bologan.

„Suntem în contact cu diverse țări, luni mă voi întâlni cu ambasadorul român în Italia. Coridoarele permise de UE nu sunt suficiente. Trebuie să găsim soluții de la o țară la alta și lucrăm pe acest front”, a spus ministrul agriculturii italian, Teresa Bellanova.

CE a permis circulația liberă pentru muncitorii din agricultură și pentru cei din sistemul sanitar.

Muncitorii trebuie să se întoarcă

„Trebuie să găsim acorduri cu țările din estul Europei, pentru a putea permite întoarcerea sezonierilor în agricultura din Italia. Cu aceste țări trebuie să căutăm și un plan pentru a garanta siguranța și sănătatea muncitorilor, astfel că atunci când vor ajunge în țările lor de origine sa nu fie băgați în carantină”, a precizat și Ettore Prandini, președintele Coldiretti, cea mai mare asociație de reprezentanță și asistență din agricultura italiană.