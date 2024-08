Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri, la începutul ședinței de Guvern, că refuzul de a transporta persoane cu handicap va fi considerat contravenție și vor fi aplicate amenzi semnificative.

Ciolacu a menționat că se va introduce un nou sistem pentru acordarea transportului interurban gratuit persoanelor cu dizabilități. Scopul acestei măsuri este de a elimina refuzul din partea furnizorilor de servicii de transport.

Şeful Executivului a subliniat că amenzile vor fi impuse pentru a descuraja această practică.

Marcel Ciolacu a anunțat, la începutul ședinței de Guvern, mai multe măsuri importante. În primul rând, va fi creat un sistem de centre de permanență în zonele rurale și izolate, unde deficitul de medici de familie este acut.

Medicii din aceste centre vor fi scutiți de serviciile de gardă. De asemenea, va fi implementat un plan național pentru a asigura un mediu sigur în școli, inclusiv suport specializat pentru copiii victime ale violenței și formare pentru profesori.

În plus, Programul Național de Dezvoltare Locală va fi prelungit cu doi ani pentru a susține investițiile în comunități locale.

Printre proiectele importante, Ciolacu a menționat construcția autostrăzii Timișoara-Moravița și modernizarea Magistralei 4 de metrou din București. În privința problemelor de termoficare din capitală, a spus că se va colabora cu autoritățile locale pentru a găsi soluții.

„Astăzi îi ajutăm și pe românii din comunitățile rurale și din orașele mici, unde există deficit de medici de familie. Organizăm centre de permanență cu minimum cinci posturi de medic, în zonele izolate și greu accesibile. Medicii vor fi exceptați de la asigurarea serviciilor de gardă în programul de continuitate. Completăm setul de măsuri pentru combaterea violenței școlare printr-un plan național pentru un mediu sigur în învățământ. Toți copiii victime ale violenței sau implicați într-un asemenea act primesc sprijin de specialitate și le decontăm ședințele de terapie, organizăm cursuri de formare pentru profesori și o bibliotecă online cu conținut dedicat combaterii violenței în școli.

Pentru a susţine investiţiile în comunităţile locale, prelungim cu doi ani derularea Programului Naţional Dezvoltare Locală. Sunt peste 3.000 de proiecte PNDL încă în derulare, care ar expira etapizat ori la 31 decembrie 2024 ori la 31 decembrie 2025. Fără această prelungire, am pedepsi milioane de români, blocând rețele de gaze, apă și lucrări de reparații la drumurile locale. Apropo, azi două investiții importante în transport. Autostrada Timișoara-Moravița, de 73 km – este un proiect major în vestul țării de 14,5 miliarde de lei, fonduri europene și naționale, cu termen de execuție patru ani. Al doilea proiect este modernizarea Magistralei 4 de metrou din Capitală – toate stațiile vor avea noi porți electronice de acces și automate de vânzare a cartelelor. Investim peste 160 de milioane de lei și totul va fi gata în șapte luni.

Apropo de reparații, vedem cu toții că în București e o situație gravă cu rețeaua de termoficare, jumătate din oraș nu are apă caldă. Astăzi, de dimineață, am vorbit cu domnul primar general al capitalei, Nicușor Dan, și am convenit ca, împreună și cu ministrul energiei, în perioada următoare să avem întâlniri și să găsim soluțiile cele mai bune pentru a debloca acest lucru. Cred cu tărie, când este vorba de viața oamenilor, trebuie să colaborăm și nu contează culoarea politică, iar plasarea răspunderii de la unul la altul nu cred că este o soluție”, a transmis Marcel Ciolacu.