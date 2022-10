Florin Ristei a dezvăluit ce planuri are Naomi Hedman. Cei doi formează cuplu de ceva vreme și s-au logodit, în secret, la finalul anului 2020. Ei s-au cunoscut la X Factor România. Artistul a mărturisit că relația cu Naomi l-a schimbat, iar în urmă cu ceva vreme a vorbit despre nunta cu partenera sa.

În ciuda așteptărilor, Florin Ristei nu are în plan să se însoare cu Naomi Hedman. Cel puțin, nu în acest moment. Într-un interviu recent, el a mărturisit că nu se grăbește cu planurile pentru a face pasul cel mare.

„Noi ne-am logodit demult, dar petrecerea o să o facem când simțim!”, a spus Florin Ristei pentru click.ro.

Florin Ristei vorbește deschis despre așteptările pentru 2023

În legătură cu venirea pe lume a unui copil, acesta a adăugat: „Noo (n.r. – nu sunt pregătiți să devină părinți), avem multe alte lucruri de făcut! După afaceri, după muzică, poate mai încolo! (…)

Anul ăsta nu prea am mai făcut muzică pentru că am lucrat mult, mi-am schimbat și un pic componența trupei, și la anul, în 2023, o să scot un nou album cu muzică de care îmi place mie și cu ce îmi place mie să cânt.

2023 trebuie să vină cu muzică, că am cam stat degeaba și nu e bine! Adică nu am stat degeaba, dar nu am mai ieșit cu muzică.”

În relația cu Naomi nu există loc de certuri

În cadrul aceluiași interviu, Florin Ristei a mărturisit că în relația cu Naomi nu există loc de certuri, având în vedere că cei doi comunică des despre problemele care îi apasă.

„Nu cred că s-a întâmplat, nu! Nu mai am 20 de ani să mă cert ca un adolescent! Și dacă sunt chestii diferite, le discutăm, dar în rest, ni s-au potrivit energiile atât de bine!

Îmi place că vede lumea cu un pic alți ochi decât o văd eu! Și eu nu am acceptat până acum alte păreri, dar am învățat să le accept și asta îmi place, că mi-a deschis mintea un pic!”, a adăugat acesta, potrivit sursei citate.