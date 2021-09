Prim-vicepreședinte PNL, Rareș Bogdan susține că economia pur și simplu nu-și mai permite o nouă închidere. În acest context, singurele soluții ale valului 4 COVID țin de vaccinare și de respectarea măsurilor de prevenție.

Totodată, el a vorbit despre situația din spitalele din țară, față de cea din Europa. Potrivit acestuia, în Marea Britanie sau Israel unde s-a vaccinat peste 80% din populație doar 3% din cei infectați ajung la ATI, pe când în România situația este mult mai sumbră.

„Niciun guvern din lumea asta și nimeni nu-și mai permite să introducă carantina, deci această chestiune, v-o spun din start, mă voi opune ei cu toate puterile, că economia trebuie să funcționeze. Am văzut situația din Marea Britanie, din Israel unde avem peste 80% persoane vaccinate, avem infectări față de acum un an mai multe, dar la ATI au ajuns doar 3% din cei infectați. Le recomand românilor să se vaccineze.

În Brașov sunt ocupate toate paturile ATI. Totuși, din cele 78 de persoane la ATI, 77 sunt nevaccinate și una singură e vaccinată. Prin măsuri de prevenție, de vaccinare, măsuri care să nu includă închideri de unități economice, de școli… Economia nu mai rezistă, oamenii nu mai rezistă să le închidem restaurantele, sălile de sport…”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

El a mai vorbit și despre o declarație a premierului Cîțu, potrivit căreia Ministerul Sănătății, condus până acum aproape o lună de Ioana Mihăilă (USR PLUS), nu a făcut pregătirile necesare în perspectiva valului 4 COVID.

„Azi, premierul a fost extrem de decent în declarațiile pe care le-a dat, dar a spus o chestiune care a trecut neobservată, a spus: din păcate, observ acum, când Tătaru, Baciu, eu suntem nevoiți să intrăm în străfundurile, intenstinele Ministerului Sănătății, că nu a fost pregătită cum trebuie această situație, că Ministerul Sănătății nu s-a pregătit pentru ce urmează, pentru acest val înfiorător al variantei Delta. A fost trecută cu vederea declarația că nu a apăsat pe ea din decență”, a continuat Rareș Bogdan.

Vaccinarea, singura soluție a valului 4

Prim-vicepreședintele PNL a mai subliniat faptul că singura forumă care poate opri ocuparea locurilor de la ATI este vaccinarea, iar acest lucru se resimte și în Europa.

El a vorbit și despre diferențele din punct de vedere al vaccinării în marile orașe și în comunele din țară. Potrivit acestuia, în Cluj există 58% de persoane vaccinate, pe când în peste 600 de comune din țară există un grad de vaccinare de doar 12%.

Rareș Bogdan speră ca cei din mediul rural să fie convinși în final să se vaccineze, în contextul în care văd ce se întâmplă și pe restul continentului.

„Vă spun ce am făcut, că e situație la nivelul Europei. Am cerut oamenilor, am recomandat oamenilor în caravane pentru vaccinare… Singura formulă care poate opri situațiile de ATI e vaccinarea. Vă asigur că nu sunt deloc încuiați românii, din contră, sunt extrem de deschiși. Aici e vorba de vectorii care popovăduiesc anti-vaccinarea

Nu-s luați foarte mult în seamă de televiziunile de mare audiență și nici de presa online, sunt chiar blocați. Avem o diferență foarte mare, unică la nivel mondial, o diferență colosaă între mediul rural. La Cluj avem 58% persoane vaccinate, la București – 49,2%, la Timișoara – 52,6%, în zonele ultraurbanizate avem spre 60% vaccinare, iar în medii rurale extinse avem sub 20% populație vaccinată. În cele 634 de comune sub 2.000 de locuitori avem 12% grad de vaccinare.

Pentru a reuși să-i convingem pe cei din urban și ruralul mic că trebuie să se vaccineze, trebuie să folosim vectorii credibili la nivelul zonei rurale, primarul, preotul. Călătoresc la Bruxelles, am fost în Germania, Italia, Grecia, Austria, situația e una la nivel european și o singură specificitate are țara asta”, a mai adăugat el.