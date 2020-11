Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat dacă la reuniunea liderilor europeni de săptămâna trecută s-a vorbit despre o carantinare în actualul context epidemic. Conform celor spuse de către președinte, închiderea granițelor a fost una dintre temele abordate iar acest subiect urmează să fie aprofundat la următoarea întâlnire.

Declarația lui Klaus Iohannis

„Am avut o întâlnire, care a fost dedicată evidențierii situației din țările noastre. Am discutat destul de mult despre producerea unor tipuri de vaccin și modul de administrare. Nu am discutat despre modele de carantinare, pentru că fiecare stat are legislație proprie, ceea ce în altă parte înseamnă lockdown, la noi înseamnă stare de alertă sau invers.

Ceea ce a fost important pentru noi, important pentru mine a fost să nu îngrădim libertatea de circulație, în special circulația mărfurilor pentru că nu dorim să omorâm economia.

Închiderile granițelor a fost una dintre temele abordate și la următoarea întâlnire vom încerca să armonizăm pozițiile. Miniștrii sănătății și de externe se vor întâlni pentru a vedea cum vom putea face acest lucru”, a spus Klaus Iohannis.

De asemenea, președintele a discutat despre situația din Slovacia, unde a fost testat un număr foarte mare de oameni. Conform acestuia, experții nu recomandă testarea în masă, ci ancheta epidemiologică, cum se întâmplă și în România.

„Slovacia e singura țară care și-a propus un asemenea demers. Experții nu sunt convinși că o testare în masă ne aduce un rezultat palbabil dintr-un motiv foarte simplu. OMS nu recomandă testarea în masă, ci în baza unei anchete epidemiologice, cum se întâmplă și la noi. Dar așteptăm să vedem ce aduce această testare în masă din Slovacia”, a transmis Iohannis.

Cum se poate termina pandemia

„Pandemia se poate termina în două feluri: fie dacă se îmbolnăvesc suficient de mulți, Doamne ferește de acest scenariu, sau dacă se găsesște un vaccin, metoda cea mai bună. Restricțiile impuse în acest an s-au luat pentru a atenua impactul pandemiei. Nu și-a imaginat nimeni că pandemia se termină prin aceste măsuri. Ca să folosim vaccinul eficient am început cu convocarea întâlnirii de azi, să fim foarte bine pregătiți. Nu vrem să vaccinăm pe nimeni cu forța, dar e absolut recomandat. UE va cumpăra acele vaccinuri sigure, care îndeplinesc toate normele”, a subliniat Klaus Iohannis.

Sursa foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei