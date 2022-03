Este alertă maximă, iar războiul din Ucraina pare să se fi extins. Explozii puternice au fost anunţate în mai multe localităţi din Belarus. Mai multe explozii puternice au fost raportate miercuri seara în localităţi din centrul Belarusului, scrie presa locală, care citează martori.

Explozii puternice au fost auzite de locuitori din Baranovici, Lunineţ, Stolin, Hanţavici, Sluţk, Kleţk şi alte localităţi. În afară de Stolin, situat la graniţa cu Ucraina, şi Lunineţ, celelalte localităţi sunt situate în centrul Belarusului. Exploziile au avut loc între 22.00 şi 23.00 ora locală. Martorii vorbesc despre zgomote de explozii puternice produse din senin.

În acelaşi timp, au apărut informaţii despre explozii în oraşul Sarnî, un oraş de circa 30.000 de locuitori din regiunea Rivne, în nord-vestul Ucrainei, la graniţa cu Belarus. Potrivit Ukrainska Pravda, o rachetă a armatei ruse a lovit un obiectiv militar.

„Astăzi, locuitorii din 8 orașe din Belarus au auzit zgomote de explozii. Cu toate acestea, nu există încă informații despre ce a fost. În același timp, există rapoarte despre bombardarea cu rachete a orașului ucrainean Sarny, chiar peste granița cu regiunea Brest din Belarus”, sunt unele informații distribuite pe Twitter.

Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukaşenko, este un aliat al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Kievul suspectează că Moscova caută să atragă armata belarusă în războiul din Ucraina. Ultima întâlnire dintre Lukaşenko şi Putin a avut loc vinerea trecută la Moscova. Acum câteva zile, serviciul ucrainean de informaţii a acuzat Minskul şi Moscova că au pus la cale o acţiune sub „steag fals” pentru a atrage armata belarusă în război.

În urmă cu o săptămână, ministrul ucrainean al Apărării, Alexei Reznikov, a făcut un apel către poporul belarus.

„Prieteni. Potrivit informațiilor, în care suntem pe deplin încrezători și care sunt confirmate, în momentul de față comanda forțelor ruse de ocupație pregătește o serie de provocări sângeroase. Conform planului lor criminal, aviația rusă este se pregătesc să lovească o serie de aşezări de pe teritoriul Republicii Belarus situate în apropierea graniţei ucrainene-belaruse. În special, urmează să lovească satul Kopani, districtul Stolin din regiunea Brest”, a anunţat ministrul ucrainean al Apărării, Alexei Reznikov, pe pagina sa de socializare.

Massive explosions in a number of cities in #Belarus . Residents of Baranavichy, Luninets, Stolin, Hantsavichy, Slutsk, Kletsk and other cities reported sounds similar to explosions. We are trying to understand what happened

Today, the residents of 8 Belarusian cities have heard the noises of explosions. Still, there is no information on what it was. At the same time, there are reports of the missile shelling of the Ukrainian city of Sarny, right across the border with the Brest region of Belarus. pic.twitter.com/7ejplyjz74

