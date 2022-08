Se dau chiar și 3.000 de dolari pe lună! Cum poți obține banii într-un mod extrem de ușor

Sursă: Dreamstime

Milionarul american Jeff Lerner, fondator al ENTRE Institute, o platformă educațională care a înscris peste 200.000 de utilizatori în primii trei ani, explică în cartea sa - ”Unlock Your Potential: The Ultimate Guide for Creating Your Dream Life in the Modern World” - care este secretul succesului.