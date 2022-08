Gabriela Cristea a recunoscut cât câștigă din emisiunile TV: „Sunt o femeie împlinită financiar”

Întrucât apare pe micile ecrane de aproape 20 de ani, Gabriela Cristea a agonisit o avere frumușică. Vedeta a recunoscut că a avut tot timpul salarii bune, la fel ca şi audienţele emisiunilor TV pe care le-a prezentat de-a lungul anilor.

Chiar dacă nu se consideră bogată, prezentatoarea TV are o situație financiară bună și poate oricând să își permită anumite „excentrități”.

În urmă cu patru ani, Gabriela Cristea recunoștea că încasa sume fabuloase de la posturile de televiziune pentru care lucra. La acea vreme, ea muncea la Kanal D și avea un salariu lunar de 20.000 de euro.

„Cred că sunt o femeie împlinită financiar, dar mereu e loc de mai bine. Nu am averea lui Țiriac, dar îmi pot permite câteva mici „excentricități” dacă mi le doresc”, scria atunci Gabriela Cristea pe contul ei de Instagram.

Gabriela Cristea locuiește într-o casă frumoasă, a cărei valoare ajunge undeva la 200.000 de euro. Vedeta mărturisea că lucrările imobilului ei au început înainte ca ea să se căsătorească cu Tavi Clonda și au fost finalizate abia în anul 2017.

Recent, ea și Tavi Clonda au făcut o investiție de peste 20.000 de euro, deoarece și-au dorit o piscină în curtea casei.

„A fost o sumă atunci cu reduceri, cu vecini care ne-au ajutat. Depinde foarte mult ce accesorii, depinde și ce pui în ea. Peste 20.000 de euro”, a explicat recent Tavi Clonda, relatează România TV.

Pe scurt, Gabriela Cristea și Tavi Clonda o duc bine pe plan financiar. Amintim că, zilele trecute, fanii lor au fost surprinși de o decizie luată de acest cuplu mult iubit.

Cei doi au spus că nu vor mai face niciodată un alt copil. Vestea i-a întristat pe admiratorii lor. Care este motivul pentru care cei doi nu vor mai avea încă un copil?

Motivul pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu vor mai avea copii

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au deja două fetițe minunate împreună. Cu toate acestea, Tavi Clonda a dezvăluit că nu vor mai putea avea încă un copil.

„Recent, am lăsat fetele cu mama, la Brașov, timp de o săptămână. Am avut treabă acasă. Important e că lor le-a plăcut la bunica, nu ne-au sunat să mergem să le luăm. Așa am stat și noi în doi”, a povestit recent Tavi Clonda.

Întrebat dacă și-ar dori să aibă mai mulți copii, Tavi Clonda a spus că da, însă a explicat că el și soția sa nu mai pot avea copii.

„Este exclus să mai facem un copil. Dacă s-ar mai putea, am mai vrea și șapte, dar avem și noi o limită. Avem de muncă și două prințese, jocul s-a încheiat. De când avem copii, e altceva, e o presiune anume, o responsabilitate”, a declarat Tavi Clonda, într-un interviu acordat Playtech.