Guvernul a finalizat toată legislaţia cu privire la acordarea tichetelor de vacanţă din acest an, iar instituţiile publice pot începe să le emită, a afirmat, marţi, ministrul Turismului, Daniel Cadariu, într-o conferinţă de profil.

Operatorii economici, îndemnați să apeleze la voucherele de vacanţă

„Din punctul nostru de vedere, al ministerului, noi ne-am făcut treaba şi încurajez toate instituţiile publice să le emită. Există cadrul legal, există sume prevăzute în buget. De asemenea, încurajez toţi operatorii economici să apeleze la voucherele de vacanţă. Au posibilitatea în limita a şase salarii minime pe economie”, a spus ministrul.

Pentru aceste sume, operatorii economici nu mai plătesc contribuţii sociale şi pot fi deductibile din impozitul pe profit. Astfel, pot fi fidelizaţi salariaţii şi se poate da un imbold turismului, a adăugat Cadariu.

„Vom ridica această problemă în prima şedinţă de Guvern”, a mai spus oficialul.

Pe de altă parte, ministrul Turismului a arătat că a avut întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Mediului pentru ca, în această vară, să nu mai existe probleme cu plajele în staţiunile de pe litoral, aşa cum s-a întâmplat anul trecut.

Întrebat cum se va rezolva problema infrastructurii de transport, în condiţiile în care turiştii petrec o zi pe drum către orice destinaţie din România, ministrul a răspuns: „Da, avem o problemă cu infrastructura, ştim. Am făcut câteva adrese către Ministerul Transporturilor pe acest subiect. De exemplu, la Constanţa sunt prea puţini operatori pe aeroport. Am făcut o circulară şi am solicitat atenţie sporită autorităţilor judeţene care au aeroporturi în gestiune să se implice”.

El a mai spus că transportul greu de marfă ar trebui mutat pe cale feroviară, iar o altă idee ar putea fi anumite trenuri turistice, mai ales între staţiunile de pe litoral.

Ce s-a schimbat de la 1 februarie?

Amintim că, de la 1 februarie, tichetele de masă, de creşă, culturale, tichetele cadou sau voucherele de vacanţă care sunt acordate salariaţilor nu se mai emit pe suport de hârtie. Tichetele nu mai pot fi emise decât în format electronic, conform unor măsuri cuprinse în OUG 130/2021, publicată în data de 18 decembrie 2021 în Monitorul Oficial, care prevăd eliminarea biletelor de valoare emise în format tipărit şi acordarea lor doar pe suport electronic, adică pe carduri speciale.

Astfel, tichetele de masă, tichetele de creșă, tichetele culturale și, respectiv, tichetele cadou emise pe suport hârtie potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 ianuarie 2022 sunt și rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.