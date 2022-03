Aproximativ 50 de milioane de euro urmează să fie investiţi în sistemul de semaforizare din Capitală, astfel încât 500 de intersecţii semaforizate să fie legate cu serverul central prin fibră optică, transmite, luni, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.

Anunțul lui Nicușor Dan

Într-o postare pe Facebook, edilul general menţionează că miercuri va avea loc o consultare cu firmele de specialitate, discuţie prealabilă achiziţiei studiului de fezabilitate.

„Sistemul de semaforizare din Bucureşti are nevoie de o abordare integrată, sistematică. De ani de zile se mai pun 2, 3, 5 semafoare într-un an, fără a se rezolva nimic de fapt. Documentaţia la nivel de studiu de prefezabilitate pentru întregul sistem de semaforizare a fost finalizată de colegii de la ADI Transport Public. Prin urmare, am invitat miercuri, la ora 10, firmele de specialitate la o consultare prealabilă achiziţiei studiului de fezabilitate. Invitaţia este deschisă oricărei firme interesate. E important ca studiul de fezabilitate să fie unul profesionist”, a precizat Nicuşor Dan.

El a menţionat că Primăria vrea să obţină fonduri europene pentru investiţia de 50 de milioane de euro.

„În urma realizării proiectului vom avea 500 de intersecţii semaforizate legate cu serverul central prin fibră optică. De asemenea, vom reconfigura sistemul de semnalizare în mai multe intersecţii existente (de exemplu, separarea direcţiei înainte de virajul la stânga). Valoarea totală estimată a investiţiei este de 50 de milioane de euro. Vom încerca să obţinem cât mai mult din această sumă din fonduri europene, iar pentru restul vom asigura finanţare din bugetul local. Investiţia e o prioritate pentru Bucureşti, fiind cea mai eficientă din punctul de vedere al raportului cost-beneficiu (cel mai redus cost pentru reducerea estimată a aglomeraţiei în traficul rutier)”, a adăugat edilul general.

Traseu pietonal prin spatele Parlamentului din București

Şerban Marinescu, membru al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Bucureşti, anunţă că Biroul Permanent al Senatului a refuzat să dea PMB acordul pentru construirea unui traseu pietonal prin spatele Casei Poporului.

„Astăzi, Biroul Permanent al Senatului a refuzat să acorde Primăriei Bucureşti acordul pentru a construi un pietonal prin spatele Casei Poporului. Pietonalul făcea parte din PIDU, aprobat de ani de zile, şi ar fi fost un prim pas extrem de important în realizarea Parcului Uranus. Cât Anca Dragu a fost preşedinte al Senatului ne apropiasem foarte mult de începerea unor lucrări de deschidere la Parlament”, a scris acesta, luni, pe Facebook.