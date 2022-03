Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat pe Facebook că directorului general al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Vasile Apostol, și-a dat demisia.

„Am luat act de demisia directorului general al ASSMB, Vasile Apostol. Îi mulțumesc domnului Apostol pentru activitatea în fruntea ASSMB într-o perioadă dificilă, în care a trebuit gestionată pandemia COVID-19 și au fost făcute eforturi mari pentru ca bucureștenii să beneficieze de serviciile de sănătate ale spitalelor din subordinea municipalității.

Am avut o discuție cu viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu și am convenit că va gestiona situația astfel încât activitatea ASSMB să continue fără sincope. E important ca bucureștenii să se poată baza în continuare pe instituțiile de sănătate publică ce țin de Primăria Capitalei.”, a spus Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Directorul ASSMB: Am fost acuzat, fără dovezi

„După 2 ani și 2 luni de activitate în fruntea ASSMB, astăzi am decis, cu responsabilitate, să îmi dau demisia de onoare pentru a nu pune în pericol votarea bugetului Primăriei Municipiului București pe anul 2022, într-un context intern și internațional extrem de dificil.

Pentru cei care poate nu știu, după alegerile locale din toamna anului 2020, am fost supus în permanență unor presiuni politice greu de imaginat din partea USR, partid care acum s-a blocat în votarea bugetului de persoana mea.

Timp de 15 luni am fost acuzat, fără dovezi, de foarte multe lucruri nedrepte și neadevărate, și asta doar din interes politic. Aș fi înfruntat și în continuare valul de minciuni, fără nicio problemă, dacă nu ar fi vorba de un context mai larg și de o miză mai importantă decât persoana mea.

Timp de 15 luni, Vlad Voiculescu și Horia Tomescu au avut față de mine o atitudine inchizitorială, fără a avea autoritatea morală, legală sau profesională care să le permită să îmi aprecieze munca și să mă judece.

Dar suntem într-o situație complicată în plan politic local, existând riscul ca bugetul Capitalei să nu fie votat. În același timp, există un război la granițele României, iar din Ucraina vin mii de refugiați care au nevoie inclusiv de îngrijire medicală.

Eu și colegii mei din ASSMB am fost și suntem implicați total în tot ceea ce facem, și din respect pentru munca lor, am decis să fac un pas în spate. Acesta este contextul în care am hotărât că trebuie să demisionez de la conducerea ASSMB, lăsând astfel spațiu pentru ca negocierile politice să ducă la soluțiile potrivite pentru București (…)”, a scris fostul director general al ASSMB, Vasile Apostol, pe Facebook.