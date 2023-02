Veste nesperată pentru pensionari! Vor primi bani în plus de la stat. Trebuie îndeplinite următoarele condiții

Autoritățile discută în Comisia pentru Muncă, una dintre comisiile din Camera Deputaților, despre această inițiativă de acordare a sumelor de bani pentru bunicii care au grijă de nepoți.

În momentul de față, liderii comisiei eu decis să amâne luarea deciziei cu două săptămâni. Este vorba despre o sumă de 1.500 de lei.

Proiectul legislativ are susținere de la mai multe partide

Conform digi24.ro, proiectul ar avea susținere de la mai multe partide, fie că este vorba despre UDMR, PNL sau PSD.

Cu toții își doresc trecerea acestui proiect tocmai pentru că, în contextul în care România se confruntă cu o scădere a natalității, pentru că părinții nu mai au cu cine să își lase copiii acasă, scrie sursa menționată.

De asemenea, sunt vizați și bunicii care, deși nu au ieșit la pensie, au renunțat la salariu tocmai pentru a avea grijă de nepoți.

Acest proiect ar urma să vină în susținerea familiilor, a părinților care vor să se întoarcă mai repede la locul de muncă, dar și a bunicilor, care vor putea în acest fel să primească o sumă de bani.

Cel mai probabil, în următoarele zile se va discuta din nou în Camera Deputaților despre acest proiect care trebuie să primească un vot pozitiv și din partea deputaților, pentru că în Senat a trecut tacit, ceea ce înseamnă că acolo a fost aprobat.

Va fi oferit un ajutor pentru românii cu pensii până în 2000 de lei

În altă ordine de idei, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va oferi cetățenilor români care fac parte din categoriile sociale vulnerabile un sprijin financiar pentru a-și putea achita facturile la energie.

Ajutorul financiar are o valoare totală de 1.400 de lei, va fi oferit de două ori pe an (700 lei de fiecare dată) sub formă unui card de energie.

Cardurile de energie sunt pentru aproximativ patru milioane de persoane care locuiesc în circa 2,8 milioane de gospodării eligibile pentru a compensa prețul la energie indiferent de natura sa, respectiv: energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.