În cât timp aflăm dacă a explodat centrala nucleară de la Zaporojie

Mircea Fechet, ministrul Mediului, a fost întrebat, miercuri seară, în cât timp vom ști daca a explodat centrala nucleară de la Zaporojie din Ucraina, acesta a răspuns:

”Există staţii de monitorizare pentru radiaţii, cu siguranţă vom afla foarte repede. Probabil discutăm despre minute pentru că astfel de staţii de monitorizare există nu doar pe teritoriul României. Ceea ce intră în atribuţiile Ministerului Mediului şi un eventual accident nuclear cu siguranţă nu va fi gestionat de Ministerul Mediului, dar îmi doresc foarte mult să nu se întâmple asta niciodată, niciunde”, a precizat Fechet.

Cine anunță populația în cazul unui accident radioactiv

Ministrul Mediului a fost întrebat și care este instituția responsabilă să informeze populația cu privire la un posibil accident radioactiv, Mircea Fechet a spus:

”Există instituţii în România care gestionează astfel de situaţii, probabil că discutăm despre Agenţia pentru activităţi nucleare, ISU”, a transmis Fechet.

Nu s-au făcut simulări în România

”Nu avem astfel de simulări. Ele se fac la momentul producerii unui astfel de accident. Acum avem un incendiu în judeţul Dâmboviţa, la o groapă de gunoi şi colegii îmi vor furniza în foarte scurt timp modelări matematice în care ţin cont de viteza şi direcţia vântului, pentru că asta se ia în considerare în anumite situaţii şi îmi vor spune în ce măsură poluarea ar putea să ajungă în Bucureşti. Un lucru pot să spun, că dacă se întâmplă ceva la Zaporojie, în minute aflăm că s-a întâmplat acolo şi în ore, într-o oră sau două, ANM ne poate da modelarea matematică legată de timpul pe care norul radioactiv, dacă e cazul, îl va parcurge până deasupra României”, a declarat ministerul Mediului, Mircea Fechet.

Apa din Marea Neagră

Ministrul Mediului s-a raportat și la apa din Marea Neagră. Acesta a subliniat că apa mării este bună pentru îmbăiere.

”Referitor la barajul de pe Nipru, pentru că la Ministerul Mediului am avut discuţii în legătură cu acest baraj, am avut multe întâlniri cu colegii de la Administraţia Apele Române. În continuare calitatea apei mării este monitorizată aproape zilnic. fie că vorbim de INSP care prelevează probe zilnic, fie că vorbim despre Institutul Naţional de Cercetare Marină Grigore Antipa, fie că vorbim de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral care la intervale scurte de timp şi discutăm de zile, monitorizează calitatea apei Mării Negre, prelevează probe de la diferite adâncimi şi de la diferite distanţe de mal. Ultima oară când am discutat cu dânşii erau la 6000 de mile marine în larg de Sulina şi prelevau probe de apă. Din toate informaţiile pe care le avem în acest moment, apa Mării Negre este sigură pentru îmbăiere, este sigură pentru ecosistemele marine (…) Există o propagandă, atât în România, cât şi în Bulgaria, potrivit căreia apa Mării Negre i-ar putea pune în pericol pe oameni”, a mai precizat Mircea Fechet.