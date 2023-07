Un scenariu tras la indigo

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a declarat luni, în urma unei vizite pe care a efectuat-o în comuna Ighiu, judeţul Alba, grav afectată de inundaţii acum aproape o lună, că, la fel ca în alte judeţe unde au fost fenomene asemănătoare, „este aproape tras la indigo un scenariu care se întâmplă din ce în ce mai des în contextul schimbărilor climatice”.

„Fie că sunt în judeţul Alba, fie că sunt în judeţul Arad sau în judeţul Hunedoara, şi mă refer la doar trei judeţe în care am fost deja, este aproape tras la indigo un scenariu care se întâmplă din ce în ce mai des în contextul schimbărilor climatice, şi anume cantităţi mari de precipitaţii, vorbim despre 100 de litri, poate mai mult, pe metru pătrat, care cad într-o arie localizată. De multe ori avem cantităţi însemnate de apă care vine de pe versanţi şi care prinde, din nefericire, populaţia, mai mult sau mai puţin pregătită, în nişte situaţii critice”, a afirmat Mircea Fechet.

Ministrul a adăugat că schimbările climatice ne afectează deja. „Am vorbit cu oameni trecuţi de 80 de ani care mi-au spus că în viaţa lor nu s-au confruntat cu asemenea fenomene meteo”, a spus acesta.

Inundațiile au afectat sute de gospodării

După ce a fost întâmpinat, la intrarea în Primărie, cu pâine şi sare şi cu un pahar cu vin, şi a aflat de la edilul comunei, Traian Rusu, că în urma ploilor din 11-12 iunie au fost inundate în comună 630 de gospodării, Mircea Fechet a vizitat mai multe puncte critice ale infrastructurii din Ighiu şi câteva familii afectate.

„Am vrut, pe de o parte, să mă asigur care este stadiul lucrărilor efectuate de către colegii mei din Administraţia Bazinală Mureş, Serviciul de Gospodărire a Apelor Alba şi modul în care dânşii intervin în vederea reparării pagubelor inundaţiilor, dar, mai ales, (…), am venit aici pentru a vedea la faţa locului ce anume s-a întâmplat, pentru a discuta cu oamenii şi pentru a-i asigura că, pe de o parte, Guvernul îi va sprijini, împreună cu autorităţile publice locale şi cu celelalte instituţii ale statului, dar mai ales să luăm împreună decizia legată de ce anume este nevoie să facem de azi încolo.

Pentru că, spre deosebire de alte localităţi unde am fost în judeţul Arad şi unde mi s-a spus că astfel de fenomene apar o dată la 200 de ani, din păcate, aici, în această comună, am avut inundaţii şi acum 5 ani, am avut inundaţii şi acum 3 ani, iar întrebarea care se naşte, ori de câte ori avem astfel de probleme, este ceea ce facem noi”, a explicat ministrul.

Măsuri de prevenție luate de autorități

Fechet a precizat că reprezentanţii de la Apele Române i-au prezentat planurile de intervenţie imediată pentru lucrările pe care le execută în prezent, dar şi ceea ce va trebui făcut de acum încolo, şi anume proiectele de investiţii, proiectele de apărare a malurilor râului, proiectele de regularizare de albie, „lucrări care vor necesita sume importante a fi investite acolo şi, mai ales, vor necesita timp, din păcate nu foarte puţin, pentru a le pune în operă”.

Ministrul a conchis că se ştie ce este de făcut de către fiecare în parte şi că toţi oamenii care au fost afectaţi „vor fi sprijiniţi într-un fel sau altul”.