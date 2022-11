O serie de proteste majore au izbucnit în ultimele zile în toată China, inclusiv la universităţi şi în Shanghai, unde sute de oameni au scandat „Pleacă, Xi Jinping! Demisia, Partidul Comunist!”, într-o demonstraţie fără precedent faţă de politica strictă şi din ce în ce mai costisitoare a ţării cu privire la eradicarea pandemiei, cunoscută drept zero-Covid, transmite CNN.

Punctul culminant, care a făcut lumea să iasă în stradă și să protesteze, a fost un incendiu mortal la un bloc de apartamente din regiunea de vest a ţării, Xinjiang, care s-a soldat cu moartea a 10 persoane şi rănirea altor nouă. Tragedia din cursul zilei de joi a alimentat furia, deoarece a apărut un videoclip care părea să sugereze că măsurile de izolare au întârziat pompierii să ajungă la victime si sa le salveze.

Protestele au izbucnit în mai multe oraşe şi la universităţi din toată China, sâmbătă şi duminică devreme dimineaţa, conform videoclipurilor din reţelele sociale şi relatărilor martorilor. Astfel, videoclipuri difuzate pe scară largă pe reţelele sociale chineze arată sute de oameni din centrul oraşului Shanghai aprinzând sâmbătă lumânări pentru a deplânge morţii din incendiul din Xinjiang.

Mulţimea a ridicat ulterior foi albe de hârtie albă – în ceea ce este în mod tradiţional un protest simbolic împotriva cenzurii – şi a scandat: „Am nevoie de drepturile omului, avem nevoie de libertate”.

În mai multe videoclipuri văzute de CNN, oamenii au putut fi auziţi făcând cereri ca liderul Chinei Xi Jinping şi Partidul Comunist să „demisioneze”. Mai mult, mulţimea a mai scandat „Nu vreau test Covid, vreau libertate!” şi „nu vreau dictatură, vreau democraţie!”

De asemenea, unele videoclipuri arată oameni cântând imnul național al Chinei şi The Internationale, un standard al mişcării socialiste, în timp ce ţin pancarte care protestează faţă de măsurile excepţional de stricte ale Beijingului împotriva pandemiei.

Shanghai protest tonight.

People are chanting “down with the Chinese Communist Party” and “step down Xi”.

This is happening in cities across the country.

Something big is brewing. pic.twitter.com/tRD2Bbo54Q

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2022