În cadrul unei dezbateri la România Tv, Alina Gorghiu a vorbit despre situația pensiilor din România. Mai exact, aceasta a explicat că în coaliţia de guvernare există pe final de an discuţii importante despre creşterea pensiilor, salariilor şi implementarea certificatului verde COVID. Totodată, ea a ținut să clarifice mai multe aspecte, în contextul în care Florin Cîţu, liderul PNL, a dat de înţeles că nu ar dori creşterea pensiilor în 2022 deoarece ar fi cheltuieli mult prea mari, inclusiv cu pensiile speciale.

Astfel, Alina Gorghiu anunță că se dorește găsirea unui numitor comun, astfel încât atât pensiile cât și alocațiile să fie majorate. Aceasta a mai menționat că există două cuvinte cheie când vom discuta despre măriri, adică ”sustenabilitate şi contributivitate”.

De asemenea, aceasta mai subliniat faptul că toate aceste reforme sociale sunt prevăzute în PNRR, adăugând că majorarea pensiilor trebuie să aibă la bază creştere economică, dar și investiţii.

„Aşa cum am închis programul de guvernare printr-un dialog, încercăm să găsim un numitor comun. În şedinţa noastră s-au spus mai multe lucruri: ne dorim o creştere a pensiilor şi alocaţiilor pentru copii. Ne dorim ca aceste lucruri să fie realizate de Guvernul PNL-PSD-UDMR. Am făcut acest lucru când era Guvern PNL şi am mărit pensiile şi alocaţiile.

Există două cuvinte cheie când vom discuta despre măriri: sustenabilitate şi contributivitate. Sunt reforme sociale pe care le-am angajat prin PNRR. Toţi colegii mei din coaliţie care vor discuta ştiu angajamentele, ştiu ce înseamnă o reformă. Această creştere a pensiilor trebuie să se bazeze pe creştere economică şi pe investiţii”, a declarat Alina Gorghiu, vicepreşedintele PNL, la România TV.

Informații de ultimă oră despre majorarea pensiilor

Deputata PSD, Mirela Adomnicăi, a oferit și ea o serie de declarații în acest context. Ea a subliniat că în coaliţia de guvernare ar exista „unanimitate” referitor la creşterea pensiilor în 2022.

Totodată, ea a mai subliniat faptul că, în momentul de față se asistă la o inflaţie galopantă cu facturi enorme, în fața cărora pensionarii trebuie să facă față. Un alt subiect abordat de Mirela Adomnicăi l-a reprezentat indemnizația pentru limita de vârstă, care ar urma să intre în vigoare tot la data de 1 ianuarie.

„Referitor la majorarea cu 10% a pensiilor, cred că există o unanimitate referitor la faptul că această majorare trebuia făcută. Asistăm la o inflaţie galopantă cu facturi enorme la ceea ce înseamnă energie, astfel încât este un minim care nu cred că acoperă aceste creşteri de preţuri – acestă majorare de 10% a punctului de pensie.

Referitor la indemnizaţia pentru limită de vârstă, la 1 ianuarie trebuie să intre în vigoare prevederea referitoare la indemnizaţia pentru primari. E o chestiune care trebuie tranşată la un moment dat. A fost reglementată într-o perioadă de stabilitate economică, când aveam o scădere a deficitului la bugetul de pensii, astfel încât atunci era fezabilă.

Într-adevăr trebuie să recunoaştem că suntem într-o situaţie în care echilibrul şi deficitul la bugetul de asigurări sociale presupune anumite constrângeri. Cel mai probabil, cu data de 1 ianuarie, se va amâna plata acestor indemnizaţii pentru limita de vârstă”, a explicat Mirela Adomnicăi (PSD).