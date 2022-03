Schimbările climatice vor agrava alergiile. Simptomele, similare cu cele ale Covidului

Sursa: Dreamstime

Oamenii de știință de la Universitatea din Michigan confirmă că sezonul alergiilor se înrăutățește de la an la an și durează mai mult. Iar acest lucru are o explicație cât se poate de științifică: schimbările climatice.