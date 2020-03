Astfel, informațiile necesare determinării stagiului de cotizare și a punctajului mediu anual – pe baza cărora se stabilesc drepturile de pensie – vor fi accesate la nivel național, indiferent de județul în care angajatorul persoanei interesate depune declarația nominală de asigurare, respectiv de județul în care este instrumentat dosarul de pensie, explică CNPP.

Totodată, această procedură reprezintă o facilitate și pentru persoana asigurată, care va putea solicita eliberarea în aceeași zi a adeverinței de stagiu de cotizare de la orice casă teritorială de pensii, indiferent de domiciliul persoanei sau de sediul social al angajatorului.

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de noua lege a pensiilor, Legea nr. 127/2019, se depun, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana respectivă.

Conform Legii Pensiilor, persoanele domiciliate în străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensie din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de ultimul loc în care au fost asigurate în România, respectiv la casa de pensii sectorială competentă.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

Pensionarii pentru limita de varsta care, dupa data inscrierii la pensie, realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, in conditiile legii, informează LegislatiaMuncii.ro. Concret, pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

Acte necesare pentru depunerea dosarului de pensie pentru limita de vârstă

1. Pensia pentru limita de varsta, anticipata si anticipata partiala:

* cerere tip pentru inscrierea la pensie ;

* acte de vechime:

– carnetul de munca (original si copie);

– adeverinte privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata, completate potrivit legii;

– adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);

– adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (original);

* actele de stare civila ale solicitantului:

– BI/CI;

– certificat de nastere si de casatorie (original si copie);

* livretul militar (original si copie);

* diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;

* dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat (original);

* adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011 (original);

* dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;

* procura speciala, pentru mandatar (original si copie);

* acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, cu modificarile si completarile ulterioare.