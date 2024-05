Clienții Digi care vor să păstreze în grilă posturile SkyShowtime vor trebui să plătească

Operatorul de telecomunicații Digi RCS RDS a anunțat o schimbare importantă pentru abonații săi începând cu data de 15 iulie 2024. Începând din această dată, cei care doresc să recepționeze canalele de filme SkyShowtime vor trebui să plătească un cost suplimentar.

Schimbarea vine după ce, începând cu 25 aprilie 2024, Digi a inclus întregul pachet de servicii SkyShowtime în grila sa de programe. Acest lucru a reprezentat o premieră pentru regiunea Europei Centrale și de Est, marcând prima colaborare B2B derulată de SkyShowtime în această parte a Europei.

În cadrul unei campanii speciale de lansare, Digi a oferit acces gratuit la întregul portofoliu SkyShowtime pentru abonații săi cu serviciul de televiziune digitală, pentru o perioadă limitată până pe 15 iulie 2024. După această dată, abonații vor putea opta pentru abonarea la serviciul SkyShowtime și vor avea posibilitatea de a alege dintr-o gamă variată de pachete, o ofertă care va fi anunțată în curând.

Serviciul are numeroase filme și seriale populare

Serviciul SkyShowtime oferă abonaților săi acces la cele mai recente lansări cinematografice de succes de la studiourile Paramount Pictures și Universal Studios, precum și la seriale exclusive și originale, cum ar fi hiturile globale Yellowstone, 1883 și 1923, alături de alte titluri de mare succes.

Printre filmele și serialele disponibile se numără: Cocaine Bear, Fast X, Oppenheimer, PAW Patrol: The Mighty Movie, Smile, Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, The Perfect Escape, The Super Mario Bros. Movie, Poker Face, The Curse, Veronika, The Tattooist of Auschwitz, Lawmen: Bass Reeves, Special Ops: Lioness, Halo, Star Trek: Discovery, Ted și Tulsa King.

Pentru abonații Digi care au pachetul de televiziune digitală, accesul la cele două canale liniare premium SkyShowtime 1 HD și SkyShowtime 2 HD, precum și la serviciul de streaming SkyShowtime, a fost asigurat fără costuri suplimentare până la data de 15 iulie 2024. Utilizatorii trebuie să se autentifice în contul lor de client DIGI și să urmeze pașii necesari pentru a primi voucherul promoțional.