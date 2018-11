Șcene incredibile într-un magazin de lux. Suma fabuloasă pe care a cheltuit-o iubita lui Dragnea pe două perechi de pantofi

Aflată la cumpărături, jurnalista Denise Rifai povesteşte un episod în care Irina Tănase a lăsat într-un magazin de pantofi de lux, aproaximativ 2.000 de euro pentru două perechi de pantofi.

Cele două s-au întâlnit într-un magazin de lux şi au avut un schimb de replici, totul în contextul apariţiei dezvăluirilor din celebrul scandal Teleormanleaks.

”#Valiza. #TeleormanLeaks. Episodul Irinuca lui Dragnea. 10 minute si 2 mii euro.

Azi. La amiaza. Am oprit sa probez o pereche de pantofi la un magazin care este considerat unul dintre cele mai sofisticate din capitala, unul din acele foarte putine magazine unde personalul este calificat si amabil, produsele sunt de cea mai buna calitate. Si, of course, preturile sunt unele pe masura.

Proband perechea de pantofi si tot analizand eu intre cum imbraca piciorul şi preţ, in magazin SOC!!!!!!!, apare Irinuca. Irinuca. Dada. Cu un ton asezat , de doamna cu greutate in societatea romaneasca, incepe sa analizeze cu maaare atentie tocurile catorva perechi de pantofi din magazin: zicea ca se teme ca tocul sa nu fie totusi prea jos si spunea ca isi doreste sa evite un aspect prea “babesc”; dar ca avea cateva perechi dintr un model similar cu un toc mai inalt; ma rog, treburi ...

Si incepe sa probeze rapid cateva perechi de pantofi Casadei. Câteva minute şi se decide la unii negri si unii verzi.

Urmeaza insa un dialog, eram totusi una langa alta şi recunosc, n am putut sa ma abtin. I am spus ca tocurile ii vin bine. Si sunt realmente ultimul racnet in materie. In plus, sunt si in linie cu rolul si pozitia ei “foarte importanta” de acum.

Si ma intreaba. “Adica ce o sa scrie de mine? Si i am raspuns ”eu o sa zic - cel putin in materie de pantofi, ai bun gust”.