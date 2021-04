Irina Tănase a repostat o postare a Danei Budeanu, în care aceasta își exprima părerea cu privire la noile restricții. Mai exact, Dana Budeanu susținea că se dorește modificarea libertății.

Imediat după postare, Irina Tănase a răbufnit în urma unui comentariu al unui urmăritor.

”Aceasta lamentare cvasi-isterica poate fi interesantă pentru cei incapabili să sesizeze ironia in care in mod public și neîngrădit cineva își exprima liber opinia despre limitarea libertății de exprimare”, a comentat urmăritorul.

În acest context, iubita lui Liviu Dragnea s-a enervat complet. Ea susține că înțelege motivul pentru care se iau anumite măsuri, însă ele nu au nicio legătură cu boala, ci mai degravă cu aglomerarea din sistemul sanitar.

Totodată, ea a mai adăugat că nicio țară, inclusiv România nu este pregătită pentru o avalanță de pacienți. Irina Tănase susține că cea mai mare problemă o reprezintă libertatea oamenilor, care este pusă sub semnul întrebării.

„În sfarsit un om care isi poate expune educat parerea. Mie nu mi se pare nici macar cvasi-isterica, pentru ca desi pot intelege motivele pentru care se iau anumite masuri, si ca acestea nu au nicio legatura cu boala in sine ci cu supraaglomerarea unui sistem sanitar care oricum, oriunde, in orice tara, este nepregatit pentru o avalansa de pacienti, nu pot intelege alte masuri care au pur si simplu legatura cu libertatile noastre ca entitati, si e normal ca atat pe doamnele in cauza, cat si pe mine, sa ma preocupe faptul ca o lipsire de libertati si drepturi in mod abuziv continuu, asa cum pare ca este aceasta situatie, are urmari destul de grave in plan personal, psihologic, social, economic…and more.

Also, cred ca doamna este sanctionata pentru faptul ca isi exprima un punct de vedere care este diferit de cel agreat de conducatori, tocmai prin campania politica ce se desfasoara impotriva dansei si incercarile de a o schimba din functie, cu orice pret. Ar fi mult de discutat pe acest subiect dar fiind o postare preluata, cred ca e mai mult decat suficient”, a scris Irina Tănase pe Instagram.

Irina Tănase, despre restricțiile impuse

În cadrul aceluiași comentariu, Irina Tănase a continuat discuția, vorbind strict despre restricțiile impuse, în comparație cu articolul 53.

Mai exact, iubita lui Dragnea susține că restricțiile afectează dreptul la libertate. Un exemplu dat de aceasta este restricția de circulație, dar și obligativitatea purtării măștii de protecție.

Irina Tănase susține că masca de protecție nici măcar nu ne protejează în fața virusului. O altă problemă pe care a abordat-o iubita lui Dragnea este un caz dintr-un spital, în care o doctoriță nu a fost tratată la timp pentru că nu avea încă rezultatul testului COVID.

„Tot in articolul 53, la alineatul 2 scrie, citez: “Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.”

In acest sens, explica-mi te rog cum este aplicata nediscriminatoriu cand au aparut poze de la Premier din birou unde nu se purta masca? Sau cum este proportionala masura cu limitarea circulatiei dupa ora 22? E covidul mai activ noaptea? Era asa aglomeratie, ieseau oamenii sa se imbratiseze noaptea in piete? Sau purtarea mastii?

Cand se stie ca virusul trece prin ea, pentru ca este mult mai mic decat gaurile din materialul acela? Sauuuuu restrictionarea accesului la sanatate pentru oamenii care au probleme, altele decat covid?

Am si un exemplu, desi exista mii, o doamna doctor care s-a internat pentru o simpla apendicita si care a ajuns sa se tarasca pe jos pe holurile spitalului plangand si rugandu-se sa o bage in operatie ca plezneste apendicele(se transformase deja in peritonita de mult) si sa i se raspunda impasibil ca nu se poate pentru ca nu a venit rezultatul de la covid?

Dansa a avut noroc si a trait si mi-a povestit experienta, probabil altfel ar fi ajuns sa fie declarata moarta de covid, ca multi altii…si ca sa revin la “nediscriminatoriu”, ce crezi, daca un parlamentar ar avea nevoie de o operatie de apendicita, ar fi lasat precum doamna doctor sa se tarasca in chinuri?”, mai scrie Irina Tănase pe instagram.

