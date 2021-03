Mai exact, potrivit declarațiilor făcute de Viorica Dăncilă, nici Gabriela Firea, nici Olguța Vasilescu, dar nici Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, nu au mai ținut legătura cu ea odată ce a părăsit funcția de președinte al partidului.

Totodată, întrebată dacă se consideră o femeie puternică, Viorica Dăncilă a declarat că au fost un test pentru ea toate greutăţile prin care a trecut.

”Cred că a fost un test pentru mine, am arătat că am stat în picioare şi nu am făcut nici măcar un pas înapoi, indiferent de greutăţile pe care le-am avut. A fost o perioadă în care şapte bărbaţi de stat şi-au propus să dea jos de la guvernare o femeie.

Am ţinut întotdeauna cont că nu trebuie să îi dezamăgesc pe cei care cred în mine şi nu trebuie să dezamăgesc femeile din România, pentru că am fost prima femeie prim-ministru şi dacă nu arătam că sunt un om puternic, un om muncitor, un patriot, un om capabil să ducă ţara într-o direcţie bună, sunt convinsă că aveau de suferit multe femei care promovau în politică”, a declarat Viorica Dăncilă, A7TV c.

În ceea ce privește implicarea femeilor în lumea politică, Dăncilă a declarat că întotdeauna a susținut acest lucru. Potrivit fostului, s-a ajuns la un procent de 30% de femei în Parlamentul României. Multe femei lucrează de asemenea și în Guvern și au și funcții de secretari de stat.

”Am susţinut femeile în politică, aşa cum am spus, nu le-am susţinut pentru că sunt femei, sunt femei foarte bine pregătite, femei cu experienţă, expertiză profesională şi sunt convinsă că promovarea lor aduce un plus. Am susţinut femei, am fost preşedinta Organizaţiei naţionale de femei a PSD, am ajuns la procentul de 30% femei în Parlamentul României, am susţinut femei şi în Guvernul României, secretari de stat”, a declarat Dăncilă.

Olguța Vasilescu și Irina Tănase au părăsit-o

Viorica Dăncilă a fost întrebată și dacă mai ţine legătura cu Lia Olguţa Vasilescu, cu Gabriela Firea sau cu Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, însă se pare că cele patru doamne din PSD nu s-au mai auzit de mult.

Totuși, Dăncilă încă vorbește cu femeile din organizațiile din țară.

”Din păcate cu toate doamnele pe care le-aţi enumerat nu am mai avut dialog, nu am mai discutat, dar am o relaţie foarte bună cu femeile din organizaţiile din ţară, cu preşedintele de organizaţii. Chiar azi am vorbit cu mare majoritate din ele”, a declarat Dăncilă.

Întrebată, de asemenea, dacă o admiră pe Elena Udrea, Dăncilă a declarat că aceasta este o femeie puternică. Totodată, fostul premier a subliniat faptul că nu i-a plăcut neapărat ce a făcut, însă a admirat faptul că Elena Udrea a avut curat și nu a dat niciodată cu un pas înapoi.

”Da, a fost o femeie puternică. Am admirat faptul că a avut curaj şi nu a dat un pas înapoi. Am admirat că a fost o femeie elegantă şi este o femeie elegantă. Nu aş putea spune ce nu mi-a plăcut. Poate faptul că a politizat foarte mult anumite proiecte, din spusele altora. Nu aş putea spune ce nu mi-a plăcut, poate că a făcut parte din partidul care a redus cu 25% salariile, pensiile, partidul care a închis spitale. Acest lucru nu mi-a plăcut, dar am admirat curajul Elenei Udrea”, a declarat Dăncilă.