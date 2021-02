Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, sâmbătă seara, că a scăzut foarte mult calitatea actului educaţional în România, în condiţiile în care predarea online generează pierderi şi că este greu de crezut că se vor putea recupera toate aceste pierderi cfonlihiar şi prin programul de ore remediale iniţiat de Ministerul Educației.

“Da, cu siguranţă calitatea actului educaţional a scăzut foarte mult şi nu numai în România. A scăzut din motive structurale, predarea online în sine generează pierderi; şi din motive circumstanţiale, cum ar fi: dificil acces la internet, acces dificil la echipamente şi astfel de lucruri circumstanţiale. Ambele categorii de cauze au generat pierderi foarte mari, pierderi care vor trebui să fie recuperate în cea mai puternică măsură cu putinţă.

De aceea am iniţiat acel program de acţiuni remediale, pe care îl vom monitoriza îndeaproape, pentru că aceste ore remediale, pentru care am creat cadrul legal şi am identificat sursele financiare, să-şi producă efectele, în sensul recuperării acestor pierderi, care nu sunt contestate, sunt mari şi foarte mari. Ele sunt neuniforme, mai mari într-o zonă, mai mici într-o altă zonă. Sunt diferenţe între şcoli, sunt diferenţă între clasă şi sunt diferenţe între elevi”, a afirmat ministrul Cîmpeanu, la postul Realitatea Plus.

Ministrul Educației: Este foarte greu de crezut că vom putea recupera tot

Ministrul Educației a precizat că se va încerca să se recupereze “cât mai eficient şi cât mai mult”, însă a subliniat că în acest proces de recuperare este nevoie de prezenţa fizică, deoarece nu se poate recupera în online ce s-a pierdut tocmai în online.

“Am insistat foarte mult încă de la preluarea mandatului pe interesul major al Ministerului Educaţiei pentru deschiderea şcolilor în format fizic, fără a neglija starea de sănătate. Am insistat pentru dreptul la educaţie alături de dreptul la sănătate. Am insistat pentru echilibru între articolul 32 şi 34 din Constituţie (…) Pentru a recupera pierderile suferite de predarea online e nevoie de prezenţă fizică. Cred că suntem de acord cu toţii că dacă ai pierdut ceva din cauză de online, nu are rost să încerci să recuperezi acel ceva pierdut tot în online. Deci de asta este un motiv în plus pentru prezenţa fizică în şcoli”, a argumentat ministrul Educaţiei.

168.000 de elevi au învățat jumătate din alfabet în online

Cîmpeanu s-a referit în acest sens la exemplul copiilor de la clasa pregătitoare care au trebuit să înveţe în online jumătate din alfabet.

“Gândiţi-vă că sunt 168.000 de elevi în clasa pregătitoare şi tot atâţia în clasa I şi că jumătate din alfabet a fost învăţat cu dificultate. Deci să plecăm cu începutul. Nu-şi doreşte nimeni ca şi cea de a doua jumătate a alfabetului să fie învăţată tot online sau să fie neînvăţată, pentru că e dificil să înveţi un copil să facă literele în online. De aceea, grădiniţele şi învăţământul primar, inclusiv clasa pregătitoare sunt deschise, vor fi deschise în oricare scenariu: verde, galben sau roşu, sub unu la mie, între unu şi trei la mie, peste trei la mie, dar nu mai mult de şase la mie, pentru că atunci intră toată localitatea în carantină”, a mai menţionat ministrul Sorin Cîmpeanu.

