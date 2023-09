Pro TV este acuzat că o emisiune din grila sa, „Imperiul Leilor”, ar exista doar pentru promovarea milionarilor cu calitate de jurați. Deși aceștia promit multe antreprenorilor care doresc finanțări, rareori le și primesc. Prima care a primit astfel de acuzații este Monica Cadogan, fost CEO al companiei Vivre Deco. Cadogan nu și-ar fi onorat promisiunile către concurenții emisiunii.

„Imperiul Leilor” are ca scop lansarea tinerilor antreprenori în domeniul afacerilor. Aceștia își prezintă aici ideile și primesc finanțări de la milionari celebri. Monica Cadogan este acuzată că nu și-a onorat promisiunile făcute de când a început să participe la emisiune. Jurnaliștii Cancan au descoperit că antreprenorii nu ar fi primit niciun ban. Ei spun că sunt folosiți pe post de pioni într-un show care are ca scop doar promovarea milionarilor.

Unul dintre proiectele care trebuiau să primească finanțare este Edomestic, firmă care oferă servicii pentru animalele de companie. Firma a primit promisiuni atât de la Cadoga, cât și de la Mohammad Murad, fondator şi preşedinte al Phoenicia Hotels. Deși cei doi s-au fotografiat cu antreprenorul care a venit cu ideea, Andrei Găină, el nu a primit investiții de la aceștia.

Andrei Găină a declarat pentru Cancan că firma a evoluat doar pe forțe proprii.

„Am evoluat, dar pe forțele noastre. Emisiunea este doar pentru promovarea investitorilor în proporție de 99 la sută. Nu am primit nicio finanțare. Nici vorbă. La fel cum au pățit și alți antreprenori. Ne-am mai întâlnit la diverse evenimente și sunt la curent cu tot.

FOLDO este un studio de design din România fondat de Nicolae Baciu în 2015. Firma se specializează pe producția de mobilier și jucării pentru copii. În ciuda promisiunilor de sprijin financiar făcute de Monica Cadogan, antreprenoarea, se pare că acestea au rămas fără efect și nu s-au concretizat.

Reprezentanții FOLDO au declarat pentru sursa citată că promisiunile nu s-au concretizat:

„Nu, nu am primit nicio finanțare. A venit pandemia și s-a sistat totul. Făcusem un plan, dar nimic ulterior. În orice caz, nu știu câte proiecte prezentate de antreprenori au ajuns să fie și finanțate de investitori. Una e sa zici la televizor că da, investesc, alta este să finanțezi cu adevărat. Oricum, noi suntem pe creștere, am câștigat, totuși, și ceva notorietate cu emisiunea. Acum avem alt investitor, care nu are legătură cu emisiunea”, a declarat Nicolae Baciu, patronul Foldo.