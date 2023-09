Florin Busuioc este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din țară. El a fost căsătorit de două ori și are o familie numeroasă: 3 copii, un băiat și două fete. Familia sa nu a fost niciodată adusă în lumina reflectoarelor.

Prima soție a prezentatorului a fost Marieta Busuioc, un cadru medical din Târgu Mureș. Vedeta are împreună cu aceasta un fiu care a fost botezat cu numele tatălui. Astfel, băiatul născut în 1991 a primit numele de Florin Busuioc Jr.

În ciuda numelui, tatăl și fiul nu au fost niciodată foarte apropiați. Totodată, prezentatorul nu dorește să discute niciodată în public despre prima căsnicie.

A doua sa soție este Liliana Busuioc, alături de care are două fiice: Natalia și Catinca.

Liliana este actuala soție a lui Busuioc senior, alături de ea are două fiice. Florin Busuioc a oferit în 2009 un interviu în care a dat informații despre relația cu doua soție.

Dat fiind că Liliana îi era studentă, el și-a dat demisia din școala în care lucra.

„N-am avut o poveste de dragoste chiar de la început. Mi-a fost studentă. Mi se părea ciudat să-i fiu profesor și am plecat din școală. N-am putut continua și m-am cărat, ca să zic așa”, povestește „Busu”.

Relația a fost una în „două bucăți”, cei doi s-au despărțit după o perioadă pasională, după care s-au reîntâlnit. Reîntâlnirea a venit după 10 ani!

„Noi am avut o poveste din două bucăți cumva. Am avut o perioadă la început mai pasională, plină de furtună, dar am stabilit că nu prea merge, prea suntem vulcanici amândoi și ne-am despărțit o vreme”.