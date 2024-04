Gabriela Caliţescu, jurnalistă a postului Naşul TV, a reclamat mai multe televiziuni la CNA după ce acestea au difuzat în buclă imagini preluate de pe contul ei de Facebook în care apare dansând cu Silvestru Şoşoacă, conform Pagina de Media.

Imaginile video, preluate de pe contul ei de Facebook, au fost publicate la începutul lunii februarie. Totuși, au fost preluate de televiziuni două săptămâni mai târziu, când a început scandalul dintre soţii Şoşoacă.

Plângerile jurnalistei au vizat România TV, Realitatea Plus, Antena 3 CNN, B1 TV şi Antena 1.

Conform posturilor, scandalul dintre soţii Şoşoacă ar fi pornit de la aceste imagini.

În plângerea sa către CNA, jurnalista a subliniat că maniera în care a fost prezentată îi aduce un grav prejudiciu de imagine.

„Maniera în care am fost prezentată îmi aduce un grav prejudiciu de imagine în condiţiile în care subsemnata sunt persoană publică, fiind realizatoare de emisiuni TV, afectându-mi reputaţia şi demnitatea prin punerea într-o lumină nefavorabilă, de femeie cu o moralitate îndoielnică.

Reprezentanţii televiziunilor menționate au reacționat imediat. Ei au argumentat că imaginile au fost publice, pe pagina de Facebook a Gabrielei Caliţescu,

Totodată, au spus că nu s-a menţionat numele acesteia pe post şi nu s-a menţionat nimic de vreo relaţie extraconjugală.

Directorul de programe al B1 TV, Rareş Aniţa, a oferit mai multe explicații.

A reacționat și Roxana Niculescu, director de programe România TV.

După vizionarea imaginilor, membrii CNA au considerat, în unanimitate, că nu au fost încălcări în modul în care televiziunile au abordat subiectul.

„Din perspectiva publicului, nu cred că doamna Claiţescu are daune de imagine din această poveste. E adevărat, atunci când e vorba despre tine şi eşti expus la televizor te simţi afectat şi da, într-adevăr, s-ar putea ca în rostogolirea informaţiei să fie ecoul că acasă copiii pot să fie ţinta unor glume, ceea ce într-adevăr expunerea în spaţiul public poate să o provoace”, a spus Mircea Toma, membru CNA.

Totuși, Gabriela Caliţescu spune că a primit mii de mesaje de ameninţare ca urmare a imaginilor difuzate de posturile TV cu cei doi dansând.

„Am primit 8.000 de comentarii injurioase la adresa mea. Am primit inclusiv ameninţări cu moartea. Există un memoriu public depus la Ministerul Afacerilor Interne. Am spus foarte clar că singurul vinovat, dacă mie mi se întâmplă ceva având în vedere ameninţările directe că dacă mă prind pe stradă îmi rup gâtul, credeţi-mă toata asta au făcut-o televiziunile. Eu nu am arătat aceste lucruri în presă, televiziunile le-au arătat”, a spus jurnalista.