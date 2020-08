Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este „crud”, „mincinos” şi lipsit de principii, afirmă sora sa mai mare, Maryanne Trump Barry, în conversaţii înregistrate în secret în 2018 şi 2019 de nepoata preşedintelui Mary Trump şi publicate sâmbătă searea de The Washington Post, relatează AFP şi dpa duminică.

Maryanne Trump Barry, judecător federal acum la pensie, în vârstă de 83 de ani, a atacat în special politica privind migraţia promovată de preşedinte, care a dus la separarea copiilor de părinţi la frontieră şi la trimiterea lor în centre de retenţie.

Adevărul despre Donald Trump

„Tot ce doreşte este să-şi mulţumească baza electorală”, a spus sora preşedintelui, potrivit acestor înregistrări obţinute de cotidianul american. „Nu are niciun principiu. Niciunul”.

”Tweet-urile şi minciunile lui blestemate, Dumnezeule”, a adăugat ea.

”Totul este o minciună. Miunciună şi cruzime. Donald este crud”, îi mai spune doamna Trump Barry nepoatei sale, conform înregistrării.

Ea mai susţine că miliardarul a trişat la examenele pentru facultate, afirmaţie prezentă şi într-o carte despre unchiul său publicată recent de Mary Trump. „A intrat la Universitatea din Pennsylvania pentru că altcineva a dat examenele”, a spus ea, indicând că îşi aminteşte numele persoanei. Ea sugerează de asemenea că fratele său, acum de 74 de ani, era un student slab şi că îi făcea temele.

Nici preşedintele, nici Casa Albă nu au făcut imediat comentarii în legătură cu înregistrarea relatată de The Washington Post. În cartea „Too Much and Never Enough”, Mary Trump denunţă „familia toxică” din care provine, dar nu sunt menţionate înregistrările cu Barry.

Robert Trump, fratele mai mic al preşedintelui, care a murit săptămâna trecută, a întreprins fără succes acţiuni legale pentru a încerca să împiedice publicarea cărţii. În prima zi au fost vândute aproximativ 950.000 de exemplare. Casa Albă a denunţat-o ca fiind „mincinoasă”. Mary Trump a promis să sprijine campania prezidenţială a democratului Joe Biden.