Saveta Bogdan este, fără îndoială, una dintre cele mai iubite şi apreciate cântăreţe de muzică populară din România.

Artista care va împlini 78 de ani pe 16 ianuarie a trăit o frumoasă poveste de dragoste în urmă nu cu mult timp şi nu se sfieşte să recunoască asta.

Nu a vrut să dezvăluie identitatea celui care i-a fost iubit, însă este vorba despre un avocat care a cucerit-o. Din păcate, relaţia dintre ei nu a fost una de durată. Acum un an, presa scria că Saveta Bogdan şi-a refăcut viaţa alături de un ambasador.

„Am o nouă relație, cu un ambasador. Toată lumea mă face săracă, că sunt amărâtă, că sunt bolnavă, că am nu știu ce, dar nu am nimic, sunt sănătoasă, frumoasă și devreme acasă. Da, am un nou iubit și nu este român. Ne cunoaștem de câteva luni, dar nu am vrut să spun”, spunea artista în octombrie 2022 pentru Spynews.