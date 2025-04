Funcția „Rate instantanee” permite să împărțiți plățile pentru achiziții, în timp ce „Atingeți pentru a transfera” funcționează ca ”Tap to Cash” de la Apple, dar cu mai multă flexibilitate pentru alte portofele digitale.

Funcția BNPL, dezvoltată de Splitit, va permite să utilizați Visa sau Mastercard fără verificarea creditului, deși activarea poate necesita aprobare și ar putea avea taxe suplimentare.

O nouă versiune beta a oferit o perspectivă asupra opțiunilor Samsung Wallet „Cumpărați acum, plătiți mai târziu” și ”Atingeți pentru a transfera” . Deși nu sunt încă oficiale, toate semnele indică faptul că aceste funcții vor fi lansate în curând, relatează androidcentral.

”Tap to Transfer” de la Samsung, ca ”Tap to Cash” de la Apple

Când seria Galaxy S25 a fost lansată, în ianuarie, Samsung a introdus și unele actualizări de software care au trecut neobservate. Este vorba de „Rată instantanee” pentru întreruperea plăților și o opțiune de transfer de bani peer-to-peer pe care Samsung o numește „Atingeți pentru a transfera”.

”Tap to Transfer” de la Samsung funcționează la fel ca ”Tap to Cash” de la Apple. Cu toate acestea, în timp ce Apple păstrează lucrurile blocate în ecosistemul său, Samsung probabil se va combina alte portofele digitale. Asta înseamnă că e posibil să nu aveți nevoie de un telefon Galaxy pentru a primi numerar, oferindu-i o flexibilitate pe care Apple nu o are.

”Cumpără acum, stresează-te mai târziu”

Capturi de ecran ale portofelului Samsung, distribuite de @theordysm pe X, arată o funcție Buy now, pay later (Cumpărați acum, plătiți mai târziu), dezvoltată de Splitit. Se pare că va funcționa cu Visa și Mastercard, fără a fi necesară verificarea creditului. Activarea necesită aprobare și ar putea exista unele taxe suplimentare în combinație.

Ambele funcții sunt încă în faza de testare, trecând prin verificări interne și rulări beta limitate. Se vorbește pe la colțuri că Samsung le-ar putea lansa mai întâi în SUA.

Ce va face funcția ”Plăți în rate”

Se pare că funcția ”Plăți în rate” va permite utilizatorilor să-și împartă achizițiile în plăți săptămânale. Această opțiune ar urma să fie disponibilă pentru aproape orice tranzacție efectuată prin Samsung Wallet.

Plățile în rate nu se referă la oferirea unui credit sau a unor împrumuturi, ci la transformarea achizițiilor obișnuite într-un plan de plată, în timp, indiferent dacă este online sau într-un magazin fizic.

Funcția de transfer fonduri permite utilizatorilor să trimită bani fie printr-o rețea digitală, fie atingând un dispozitiv compatibil NFC sau cu un card de plată. Contul bancar al destinatarului, legat de cardul său de debit, primește fondurile imediat.