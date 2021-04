Electrica este cel mai mare distribuitor de energie electrică din ţara noastră, iar statul român deţine aproape jumătate din această companie, respectiv 48,7%.

Reprezentanţii statului român în Consiliul de Administraţie al Electrica SA încasează indemnizaţii de peste 5.000 de euro/lună. Iată două dintre aceste personaje, de care ministrul Virgil Popescu este apropiat sau pe care le-a criticat dur, fără însă să ia şi o măsură concretă.

Cristian Boşoancă, un apropiat al ministrului Virgil Popescu, încasează cel puţin 7.000 de euro pe lună de la Electrica

Cristian Boşoancă, numit direct de cabinet al ministrului liberal Virgil Popescu în aprilie 2020, a fost apoi, în luna iulie, numit în Consiliul de Administraţie al Electrica SA, unde este ales şi preşedinte. Problema este că Boşoancă are zero calificări sau experienţă în domeniu.

Cristian Boșoancă a terminat Colegiul Economic de la Drobeta-Turnu Severin în 1998. Apoi a făcut la Târgu Jiu încă doi ani de facultate pentru a primi licența de economist, în timp ce era consilier parlamentar la Turnu Severin. Virgil Popescu, actualul ministru al energiei, este tot din Turnu Severin și a predat la Colegiul Economic în perioada în care domnul Boșoancă își făcea studiile, potrivit Libertatea.

Bărbatul primeşte 4.985 de euro pe lună din partea companiei Electrica. Pe lângă aceşti bani, pentru fiecare ședință (nu mai mult de 12) el mai primește şi o indemnizație de încă 1.445 de euro.

Cristian Boșoancă mai face parte dintr-un comitet de unde primește încă 1.200 de euro pentru fiecare dintre cele 7 ședințe. Plus toate cheltuielile aferente acoperite: hotel, masă sau echipamente. În plus, Boșoancă are încheiată şi o asigurare de 10 milioane de euro în cazul unei acțiuni în justiție, plus o asigurare medicală.

Totalul ajunge la cel puţin 7.130 de euro lunar. Cristian Boșoancă are un mandat confirmat la Electrica până la finalul anului 2021. El l-a urmat pe Virgil Popescu la Ministerul Energiei, unde ocupă funcția de director cabinet ministru din luna ianuarie a acestui an.

Gicu Iorga, criticat dur de Virgil Popescu şi apoi reconfirmat în funcţie tot de acesta

Un alt membru controversat al Consiliului de Administraţie de la Electrica este Gicu Iorga. El nu are un CV public, însă ar fi președintele clubului de table din Giurgiu, se mai arată în materialul publicat de Libertatea.

În trecut, Gicu Iorga a fost șef al Vămii Giurgiu, iar în anul 2007 ajunge la Prefectura Giurgiu, unde câștiga 1.500 de lei (adică circa 350 de euro lunar). Din fericire pentru el, soția, care lucra tot la stat, câştiga de 4-5 ori mai mulți bani.

În 2011, Gicu Iorga este parte a conducerii Administrației Financiare a municipiului București. În 2012 devine șef de birou vamal la Ploiești, iar în 2014 revine la ANAF Bucureşti, unde câştigă 1.500 de euro pe lună.

După venirea la putere a guvernului Dragnea, Gicu Iorga ajunge secretar general la Ministerul Economiei şi membru în Consiliul de Administraţie al Electrica. Veniturile sale ajung imediat la circa 3.400 de euro lunar net.

După ce liberalii ajung la putere, ministrul ALDE care-l numise pe Gicu Iorga la Electrica trece la PNL, astfel că Iorga, dat exemplu negativ într-o moțiune inițiată de liberali, este reconfirmat de Ludovic Orban și Virgil Popescu la Electrica și numit secretar general adjunct la Ministerul Economiei.

În 2017, Virgil Popescu, pe atunci doar deputat PNL, se întreba cu indignare cum a fost posibilă numirea domnului Gicu Iorga, cu zero experiență în domeniu, în Consiliul de Administrație de la Electrica.