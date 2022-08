Capital a stat de vorbă cu Sabrina Preda în legătura cu viața ei de jurnalist și despre provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul carierei în această meserie frumoasă.

Capital: Care sunt cele mai importante proiecte realizate în anul 2021? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Sabrina Preda, jurnalist: „Anul 2021 a fost rezultatul muncii mele din ultimii 8 ani și mi-a adus o satisfacție imensă. 2021 va rămâne un an foarte important nu doar pentru mine, ci și pentru Antena 3. A fost lansat primul jurnal de știri realizat în parteneriat cu CNN. News Hour with CNN este cel mai important jurnal de hard news din România, jurnalul care reușește să aducă în fața telespectatorilor cei mai bine pregătiți oameni din fiecare domeniu, exclusivități naționale și internaționale, dar și corepondențe de la jurnaliştii CNN pe subiectele externe fierbinți. Cu toată modestia spun că sunt foarte, dar foarte mândră să lucrez cu echipa mea în fiecare zi. Singurul meu proiect viitor este de a învata în continuare de la partenerii CNN, să reusim in continuare să fim cei mai relevanţi pe subiectele cele mai importante pentru publicul romanesc şi să mă autodepăşesc în fiecare zi.”

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Sabrina Preda, jurnalist: „Provocări sunt foarte multe în fiecare zi în această meserie. Pot spune că e o provacare continuă. O provocare să fii cât mai creativ, cât mai bun în ceea ce faci, să fii corect, echilibrat şi integreu, dar mai ales să nu uiți niciodată de ce faci meseria asta. O faci pentru a schimba lucruri şi pentru a scoate la lumină adevărul. Meseria asta o fac bine doar cei care o iubesc pentru ca este grea si necesită multe sacrificii.

Capital: Care este rețeta succesului pentru instituția din care faceți parte?

Sabrina Preda, jurnalist: „The news comes first! Iar pentru a respecta această reţetă este o munca titanică. Antena 3 are cea mai bună echipă de jurnalişti din România, sunt norocoasă să lucrez cu cei mai pregătiţi oameni de presă, îi admir pe fiecare în parte şi le mulţumesc pentru toată susţinerea pe care mi-au arătat-o în ultimii opt ani. Suntem o familie, iar asta e partea cea mai frumoasă în instituţia din care fac parte.”

Capital: Cum arată programul dvs. Zilnic?

Sabrina Preda, jurnalist: „O zi din viata mea?

E greu să îţi dau un exemplu pentru că nici o zi nu seamăna cu cealaltă. Depinde daca am o zi în care şi filmez ceva pe teren sau fac un interviu, în afara de jurnalul pe care il prezint împreună cu Ana-Maria Roman şi Sergiu Cora. În mod normal, la 10 dimineaţa sunt în redacţie, particip la şedinţa redacţiei unde discutăm principalele ştiri ale zilei. Urmează şedinţa cu echipa News Hour with CNN şi discutăm cum putem aborda cât mai interesant subiectele zilei, dar şi ce exclusivităţi putem aduce. Apoi, intrăm în fabrică. Adică scris jurnal, dat telefoane, toată acaestă muncă de redacţie. După muncă, încerc să ajung la pilates, măcar de două ori pe săptămână. Încerc să mă opresc în fiecare seară la mama şi tata, apoi acasa. Pare plictisitor, dar nu este, credeţi-mă!”

Capital: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în utlima perioadă?

Sabrina Preda, jurnalist: „Profesionale – ultima este medalia pe care am câştigat-o la New York Festivals Television and Film Awards pentru Campania Copiii Pandemiei pe care am realizat-o cu Sergiu Cora, imagine Mihai Dină, redactor Dana Conerth, producător Diana Grădinaru, montaj Florin Sarcea, dar şi cu ajutorul corepondenţilor Antena 3, Cătălin Onofrei şi Paul Ciurari. Anul acesta am avut şi o transmiune din Ucraina pentru CNN International, o transmisiune despre criza refugiaţilor. Wow, ce moment a fost! Am fost în zonele bombardate de armata rusă din Ucraina şi am relatat de acolo. Sunt foarte multe, a fost un an plin deja. Personal? Pot spune ca nu am fost nicicând mai implinită. Sunt recunoscătoare pentru tot ce traiesc.”

Capital: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Sabrina Preda, jurnalist: „Meseria mea! Dar iubesc să călătoresc şi să petrec timp cu cei pe care îi iubesc.”

Capital: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Sabrina Preda, jurnalist: „În primul rand, hai să stabilim un lucru. Pentru mine o femeie de succes nu e o femeie pe care o cunosc oamenii de la televizor sau care are nu ştiu câte sute de mii sau milioane de urmăritori pe Instagram, etc. Femeie de succes nu înseamna să fii vedeta sau să apari la televizor, absolut nu.

Pentru mine, o femeie de succes e femeia care te inspiră. Pentru mine, mama este cea mai de succes femeie din lume. O ştie cineva pe mama? Nu. Dar ea este o femeie de succes. O femeie de succes are principii, valori de la care nu se abate, iar in vocabularul ei nu există nu pot.”

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Sabrina Preda, jurnalist: „Mă numesc Sabrina Preda, am 28 de ani şi iubesc meseria de jurnalist, sunt o fire ambițioasă, sunt recunoscătoare pentru fiecare zi din viaţa mea şi nu îmi place să dezamăgesc.”

Capital: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Sabrina Preda, jurnalist: „Nihil sine Deo! Nimic fără Dumnezeu!”