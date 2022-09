Regina Elisabeta a II-a, cel mai faimos monarh din lume, a murit joi, 8 septembrie, la vârsta de 96 de ani, în Castelul Balmoral din Scoţia, alături de familia sa şi de fiul său, prinţul Charles. Acesta i-a succedat automat.

Mii de persoane s-au adunat în fața Palatului Buckingham după ce au aflat vestea tragică veste. Aceștia au fost surprinși când au observat că un curcubeu s-a format deasupra reședinței oficiale a monarhilor britanici, cu puțin timp înainte de a fi anunțată moartea Reginei Elisabeta a II-a, conform informațiilor transmise de people.com

Menționăm faptul că în ultimele luni de zile, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoită să renunțe la mai multe activități și totodată a anulat și mai multe întâlniri din cauza stării de sănătate.

CNN amintește că Regina Elisabeta a II-a nu a scăpat nici de infectarea cu noul coronavirus. În februarie 2022, aceasta a fost confirmată pozitiv, însă simptomele au fost unele ușoare, de răceală.

Chiar așa, scrie sursa citată, Regina ar fi resimțit urmările bolii, având în vedere vârsta ei înaintată. Aceasta a anulat participarea la mai multe evenimente și de asemenea nu a ieșit nici public așa cum o făcea în urmă cu ani de zile.

De asemenea, nici măcar la Jubileul de Platină din iunie anul acesta, Regina Elisabeta nu a putut participa. Evenimentul era unul extrem de important și a marcat cei 70 de ani de domnie. Totodată, pentru prima dată în toată activitatea ei, Regina Elisabeta nu a fost prezentă nici la deschiderea oficială a noii sesiuni a Parlamentului, luna trecută, din cauza problemelor de mobilitate.

Problemele de sănătate ale Reginei nu sunt însă doar din acest an. De-a lungul timpului, aceasta a fost internată de mai multe ori în spital și a suferit și câteva intervenții chrurgicale.

Una dintre cele mai vechi a fost în decembrie 2003, moment în care Regina Elisabeta a fost operată pentru a i se îndepărta un cartilagiu afectat la genunchiul stâng. O operație similară la genunchiul drept avusese loc la începutul aceluiași an.

