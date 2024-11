Un val de tristețe a cuprins Palatul Buckingham, după ce Beth, cățelușa preferată a Reginei Camilla, s-a stins din viață. Terriera Jack Russell, care i-a fost alături timp de 13 ani, a fost eutanasiată la sfârșitul săptămânii trecute din cauza unei tumori netratabile.

A sad farewell to Beth, The Queen’s much-loved companion from @Battersea_ Dogs and Cats Home who brought such joy, whether on walkies, helping on official duties, or curled up by the fire. 🐾 pic.twitter.com/AD5WZKODqB

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 18, 2024