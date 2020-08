Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţă înfiinţarea unei noi linii de autobuz în Bucureşti. Mai exact, este vorba despre linia 241, care va circula în Sectorul 4, în cartierul Apărătorii Patriei.

Anunţul a fost făcut chiar de edilul-şef pe pagina sa de Facebook.

“Oamenii pe primul loc! Am infiintat o nouă linie de autobuz în cartierul Apărătorii Patriei, din sectorul 4 al Capitalei! Va avea indicativul 241 si va asigura transportului cetățenilor din cartierele rezidențiale construite în zona cuprinsă între Șos. Berceni – Bd. Metalurgiei – Str. Turnu Măgurele.

Am discutat despre necesitatea infiintarii acestei noi linii de autobuz cu Daniel Băluță, primarul sectorului 4 al Capitalei. Amandoi suntem preocupati sa oferim conditii civilizate de transport public in comun si pentru locuitorii din cartierele noi”, a scris Gabriela Firea.

Primarul general a explicat şi care va fi traseul noului autobuz 241, subliniind că este necesară dezvoltarea reţelei de transport în comun către noile cartiere rezidenţiale din Bucureşti.

“Linia 241 va funcţiona de la Cartierul Apărătorii Patriei pe Şos. Berceni, Bd. Metalurgiei, Drumul Binelui, Str. Aurel Perşu, Drumul Dealul Aluniş, Str. Poştalionului – Biserica „Sfinții Brâncoveni”, cu întoarcere pe Drumul Binelui, Bd. Metalurgiei, Drumul Jilavei, Str. Turnu Măgurele, Şos. Berceni.

Prin dezvoltarea rețelei de transport către noile cartiere rezidențiale, mii de locuitori vor putea accesa mult mai ușor mijloacele de transport în comun, fără a mai fi nevoiți să se bazeze exclusiv pe autoturismul personal”, a mai precizat Firea.

34 de medici au primit titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti

“Am acordat titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti pentru 34 de medici, in cadrul unui eveniment de inalta tinuta. Sunt onorata ca, in calitatea mea de Primar General al Capitalei, pot multumi, in numele tuturor bucurestenilor, personalităților de prim rang ale lumii medicale, in semn de recunoaștere și de apreciere a profesionalismului, devotamentului şi implicării lor în dezvoltarea actului medical românesc.

Ȋn contextul actual, în care medici din toate spitalele luptă în prima linie pentru a limita răspândirea noului coronavirus şi pentru a salva vieţile celor infectaţi, gestul nostru simbolic de acordare a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti este un semn de apreciere a celor cărora profesia le este mod de viaţă, iar viaţa le este profesie.

Acesti medici, adevaratii eroi ai zilelor noastre, sunt repere pentru medicina romaneasca si europeana si reprezinta o mandrie a orasului nostru!”, a mai transmis, joi, Gabriela Firea, tot pe pagina sa de socializare.