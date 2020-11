S-a descoperit cum slabesti pe viata, fara numarat de calorii sau sport. Un cunoscut terapeut in nutritie, cu expertiza de peste 10 ani in domeniul alimentatiei sanatoase, Anca Alungulesei a creat Psiho-Dieta. Aceasta este o metoda revolutionara de slabit pe viata, fara numarat de calorii sau sport.

Este vorba de o metoda integrativa de slabit cu rezultate impresionante si ireversibile al carei instrument de lucru este mintea celui care isi doreste schimbarea.

“Psiho Dieta este metoda care iti poate reda puterea interioara de a-ti transforma corpul cu ajutorul mintii. In conceptia colectiva exista convingerea ca doar alimentatia si, eventual, sportul intens sau combinatia dintre cele doua ne pot conduce catre obtinerea siluetei dorite insa, din punctul meu de vedere, aceasta perspectiva asupra procesului de slabire este incompleta. Slabirea este un proces care trebuie pregatit mai intai in minte, pentru ca mintea (subconstienta) este cea care ne conduce corpul si nu viceversa. In momentul in care incepi sa iti antrenezi mintea in acest proces si ii oferi instructiuni precise si clare, rezultatele in procesul de slabire se vor vedea pe corpul fizic. Asadar, pentru a avea rezultate sustenabile care sa tina o viata este nevoie ca persoana care isi doreste sa slabeasca, sa inceapa mai intai cu mintea si abia apoi cu corpul.”, explica Anca Alungulesei, creatoarea Psiho-Dietei, considerata revelatoare si revolutionara de catre cei care au urmat-o.

Fara a simti presiunea unei diete clasice, persoanele care aleg sa adopte Psiho-Dieta, intra alaturi de terapeutul Anca Alungulesei, intr-un proces complex de auto-cunoastere si auto-explorare a mintii si corpului, care dureaza 8 saptamani, timp in care pot slabi intre 7 si 10 kg si in urma caruia ajung sa manance tot ce isi doresc fara sa se mai ingrase, pentru ca invata cum functioneaza mintea atunci cand vine vorba despre mancare si kilograme.

Fara numarat de calorii, fara sport, dar cu somn mult, Psiho-Dieta aduce actiuni si principii noi pentru creier si pentru piata dietelor care se dovedesc foarte eficiente pentru corp.

“Pentru a putea slabi “cu cap”, fara a ne mai ingrasa vreodata, primul pas pe care trebuie sa il facem este sa intelegem si sa schimbam relatia pe care o are creierul nostru cu mancarea si nicidecum sa schimbam tipul de mancare din farfurie cu alt tip de mancare. In cadrul Psiho Dietei nu ne concentram pe calorii, nu le numaram, nu devenim obsedati de ele. Ne concentram pe nutrientii necesari organismului pentru a sustine celulele, organele si procesele interne, pentru ca, in momentul in care toate acestea primesc ceea ce au nevoie, ajung sa arda grasimea corporala fara alt ajutor extern. In Psiho-Dieta nu recomand sport intens, in special in perioada de slabire activa, ci recomand odihna multa. Argumentele sunt nenumarate, la fel si beneficiile, asa ca, abia astept sa le impartasesc cu toti cei interesati”, dezvaluie Anca Alungulesei.

Care sunt etapele dietei minune

Cu etape dictincte, cu supraveghere si consiliere permanenta si cu un plan alimentar complet, clar conceput pentru a regla grelina (hormonul foamei), pentru a aduce senzatia de satietate in organism, dar si pentru a ajunge sa determine alegeri alimentare constiente si benefice pentru corp si minte, Psiho-Dieta se adreseaza persoanelor omnivore, vegane sau vegetariene care au incercat de-a lungul timpului nenumarate diete fara rezultat si care au inteles ca pentru a putea ajunge la greutatea optima si a o mentine pe termen lung nu este suficient sa schimbe o portie de mancare cu alta, ci sa-si antreneze creierul si emotiile in procesul de slabire.

“Psiho-Dieta NU este pentru cei care cauta solutii fulger, instant, de 7 zile sau pana la inceperea sezonului estival. Psiho-Dieta nu este o dieta minune, nu este un buton pe care sa apesi (cu alte cuvinte sa te culci si sa te trezesti cu 10 kg mai putin) ci este un proces in care, daca te angajezi 100%, beneficiile apar inca din primele zile si dureaza pe tot parcursul vietii”, avertizeaza Anca Alungulesei care este si primul autor roman al unei carti despre sucuri naturale din legume si fructe, premiate international.

Cu obiectivul declarat ca Psiho-Dieta sa ajunga la cat mai multe persoane care au nevoie de ea pentru a avea un corp minunat si o greutate perfecta cu care sa se plimbe cu mandrie in lume, Anca Alungulesei subliniaza ca beneficiile metodei de slabire sunt nenumarate si ating planul mental si emotional, pe langa cel fizic.

“Atunci cand iti “rezolvi” problema kilogramelor odata pentru totdeauna, de fapt ajungi sa inlocuiesti obiceiurile alimentare nesanatoase cu obiceiuri alimentare sanatoase reusind, astfel, sa iti modifici comportamentul alimentar care te-a condus catre ceea ce esti tu astazi. Odata ce ai facut pace cu trecutul, corpul, inclusiv greutatea, se aseaza in matca perfecta asa cum a fost creat. Frustarea si neputinta pe care o simt toate persoanele care au esuat in procesul de slabire mi se pare complet nedreapta si nemeritata.

Psiho-Dieta le spune ca NU este vina lor ca sunt suprapoderale, nu e vina lor ca au diverse pofte pe care nu si le pot infrana sau ca mananca prea mult, ca nu e vina lor ca incearca de multi ani sa slabeasca si tot nu reusesc”, detaliaza terapeutul Anca Alungulesei, inventatorul Psiho-Dietei, care lucreaza atat 1 la 1 cu persoanele care au nevoie dar si cu grupuri mai mari sau punctual doar pe anumite probleme alimentare sau pe etape ale Psiho-Dietei, cu profesionistii din domeniul wellbeing-ului care vor sa invete aceasta tehnica si sa aplice principiile ei in procesul de slabire cu clientii lor.